Павел Филип: Пакет условий помогает нам мобилизоваться и двигаться вперед

Премьер-министр Павел Филип встретился вчера вечером, 22 мая, с делегацией Европейского парламента, находящейся с визитом в Кишиневе по случаю участия в четвертом заседании Парламентского комитета по ассоциации Республика Молдова – Европейский союз. Стороны обменялись мнениями о приоритетах краткосрочного и среднесрочного сотрудничества Республика Молдова-ЕС, включённых в Национальный план действий по реализации Плана ассоциации 2017-2019 годов, передает IPN.

Согласно пресс-релизу правительства, Павел Филип подтвердил готовность правительства продвигать программу преобразования государства в пользу граждан, отметив постоянную поддержку Европейского парламента в продвижении европейского вектора Республики Молдова. Премьер-министр рассказал о концепции реформы публичной администрации, которая в настоящее время проходит процедуру публичных консультаций, подчеркнув необходимость адекватного внедрения этой реформы.

В ходе беседы был затронут и вопрос макрофинансовой помощи, рассмотренный в Европейском парламенте. Премьер-министр отметил важность финансовой помощи в реализации программы реформ. „Макрофинансовая помощь со стороны ЕС является очень важной для нас, так же как была важна программа с Международным валютным фондом. Пакет условий помогает нам мобилизоваться и двигаться вперед”, - сказал Павел Филип.

„У вас была сложная миссия, и в дальнейшем у вас много проблем на горизонте, но мы обязаны поддержать Республику Молдова в процессе европейской интеграции”, - заявил европдепутат Анди Кристя. Депутаты Европейского парламента подтвердили поддержку делегации Парламентского комитета по ассоциации Республика Молдова – Европейский союз для модернизации государства.