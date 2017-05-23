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Политика
Новые рекомендации Европейского союза для Республики Молдова
23.05.2017

Парламентский комитет по ассоциации Европейский союз – Республика Молдова, собравшийся вчера, 22 мая, в Кишиневе принял заявление, в котором говорится, что Молдове нужна реальная борьба против коррупции, особенно в отношении той, которая существует на высоком уровне. В то же время, государственные учреждения должны быть деполитизированы, а медленный темп реализации пакета законов о неподкупности подчеркивает необходимость обеспечения внимательного процесса подбора руководства и инспекторов Национального органа по неподкупности, передает IPN.

Парламентский комитет по ассоциации Европейский союз – Республика Молдова подчеркивает, что реформа избирательной системы должна быть решена на основе широких консультаций в обществе и широкого консенсуса между политическими силами. Согласно итоговой декларации, вынесенной в конце встречи, для того, чтобы добиться такой реформы, должны быть проанализированы выявленные недостатки международными миссиями по наблюдению за выборами в Республике Молдова. Речь идет о поляризации медийного покрытия, злоупотреблении административными ресурсами, нечетком финансировании избирательных кампаний, отсутствии способностей у Центральной избирательной комиссии и Координационного совета по телевидению и радио вести надзор и отсутствие эффективных санкций в случае нарушений.

В ходе встречи Анди Кристя от имени Европейского парламента и Михай Гимпу от имени Парламента Республики Молдова высказались за включение в декларации рекомендации, которая предусматривает реализацию новой стратегии реформы в секторе юстиции. В заявлении говорится о необходимости немедленных действий, призванных привлечь к правосудию всех виновных в банковском мошенничестве. Вместе с тем, выражается разочарование отсутствием прогресса в уголовных делах, которые последовали после публикации результатов первого этапа расследования Кролл.

В заявлении говорится так же, что для Республики Молдова возникает необходимость срочного принятия нового кодекса о телевидении и радио, а также принятия нового национального Плана действий в области прав человека. Кроме того, напоминается Российской Федерации о старом невыполненном обязательстве о выводе войск из Республики Молдова.

Следующее заседание Парламентского комитета по ассоциации ЕС – Республика Молдова планируется провести осенью 2017 года в Европейском парламенте.


 
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