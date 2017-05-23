Корина Фусу выступила против бесплатных учебников в молдавских школах

Министр просвещения не желает считаться с решением Конституционного суда, ранее постановившего, что аренда учебников с 5 по 9 классы должна быть бесплатной.

Возглавляемое Кориной Фусу министерство просвещения выступило с отрицательным заключением по поводу инициативы депутатов Партии социалистов об обязательном обеспечении учащихся с 5 по 9 классы бесплатными учебниками. Отмечено, что это нововведение требует системного подхода, который заключался бы в оценке механизма обеспечения школьными учебниками и определении источников финансирования.

- В данном смысле отмечаем, что в настоящее время центральная местная власть, имеющая компетенции в данной отрасли, находится в процессе разработки проекта по изменению Кодекса об образовании, который включает в себя, в том числе, обеспечение школьными учебниками. В контексте вышесказанного данная инициатива не может быть поддержана, - говорится в заключении министерства.

Документ будут обсуждать на заседании правительства 24 мая.

Таким образом, Фусу пошла против решения Конституционного суда. В феврале КС, по запросу социалистов, вынес решение о том, что начальное и среднее образование в Молдове является обязательным и бесплатным, в связи с чем обязательное взимание платы за учебные пособия является неконституционным. Инстанция признала частично не соответствующей Конституции статью 41, пункт 4 Кодекса об образовании, гласящую, что «учащиеся V–XII классов обеспечиваются учебниками по арендной схеме, утвержденной Министерством просвещения», уточнив, что с 5 по 9 классы включительно учебники должны быть бесплатными.