23 Мая 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Корина Фусу выступила против бесплатных учебников в молдавских школах
23.05.2017

Министр просвещения не желает считаться с решением Конституционного суда, ранее постановившего, что аренда учебников с 5 по 9 классы должна быть бесплатной.

Возглавляемое Кориной Фусу министерство просвещения выступило с отрицательным заключением по поводу инициативы депутатов Партии социалистов об обязательном обеспечении учащихся с 5 по 9 классы бесплатными учебниками. Отмечено, что это нововведение требует системного подхода, который заключался бы в оценке механизма обеспечения школьными учебниками и определении источников финансирования.

- В данном смысле отмечаем, что в настоящее время центральная местная власть, имеющая компетенции в данной отрасли, находится в процессе разработки проекта по изменению Кодекса об образовании, который включает в себя, в том числе, обеспечение школьными учебниками. В контексте вышесказанного  данная инициатива не может быть поддержана, - говорится в заключении министерства.

Документ будут обсуждать на заседании правительства 24 мая.

Таким образом, Фусу пошла против решения Конституционного суда. В феврале КС, по запросу социалистов, вынес решение о том, что начальное и среднее образование в Молдове является обязательным и бесплатным, в связи с чем обязательное взимание платы за учебные пособия является неконституционным. Инстанция признала частично не соответствующей Конституции статью 41, пункт 4 Кодекса об образовании, гласящую, что «учащиеся V–XII классов обеспечиваются учебниками по арендной схеме, утвержденной Министерством просвещения», уточнив, что с 5 по 9 классы включительно учебники должны быть бесплатными.


 
Количество просмотров:
45
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.