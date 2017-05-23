Контроль «свыше». Адвокаты Ренато Усатого не сомневаются во вмешательстве власти в судебный процесс лидера «Нашей партии»

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение судьи Аурелиу Постикэ, который счёл законным возобновление уголовного дела против лидера «Нашей партии» Ренато Усатого. Решение принято в понедельник 22 мая.

«Апелляционная палата оставила в силе решение нижестоящей инстанции станции об отклонении жалоб защиты Ренато Усатого», - сообщил адвокат Анатол Истрате.

Таким образом, Апелляционная палата отклонила жалобу на решение судьи Аурелиу Постикэ, который счёл законным возобновление уголовного дела по факту мошенничества, в рамках которого обвинение было предъявлено Ренато Усатому.

«Мы считаем решение незаконным. Мы использовали все пути оспаривания, какие только возможны. Далее остаётся Европейский суд по правам человека», - добавил Истрате.

При этом, адвокат обратил внимание и на избирательный подход, которым не гнушаются молдавские судебные инстанции, в рассмотрении подобных жалоб. Кроме того, подчеркнул Истрате, надежды на молдавские суды нет, «поскольку было подано всего около 20 жалоб, и во всех случаях они были отклонены». По словам адвоката, это говорит о том, что дело контролируют «свыше».

Напомним, что защита Ренато Усатого оспорила решение судьи Аурелиу Постикэ от 28 февраля, который признал законным возобновление уголовного дела. Уже тогда адвокаты подвергли жесткой критике решение Постикэ. К примеру, по словам другого адвоката Усатого Ивана Черги, суд не дал оценку законности постановления о возбуждении уголовного дела, а лишь высказался о том, были ли затронуты интересы Ренато Усатого. «Суд основывается на том, что решение [генерального прокурора Эдуарда] Харунжена является законным, а интересы Ренато Усатого не были затронуты», – заявил Черга.