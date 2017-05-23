Тулянцев на ТВЦ: Власти Молдовы - это «политические промокашки»

На российском телеканале ТВ Центр в программе «Право Голоса» с Романом Бабаяном, на которой обсуждалась тема расширения военно-политического блока НАТО, принял участие председатель Общественного совета «За Свободную Родину» Игорь Тулянцев. Молдавский общественный деятель заявил в эфире о невозможности законного вступления Молдовы в НАТО.



«Ни у кого в Молдавии нет иллюзий насчёт НАТО. Все прекрасно понимают, и что такое НАТО, и что история этого военно-политического блока писалась не чернилами, а кровью. Именно поэтому большинство граждан нашей страны относятся негативно к НАТО», - начал своё выступление в эфире молдавский лидер Общественного совета «За Свободную Родину».



«По Конституции наша страна является нейтральным государством. Изменить этот пункт Конституции возможно только через референдум, на котором должны высказаться 50% +1 граждан от списочного состава. Это просто невозможно и не реально в нынешних условиях. Более того, подобная идея крайне непопулярна среди населения. Даже таким проНАТОвским президентам, как Михай Гимпу, Николай Тимофти, Мариан Лупу, это не удалось», - считает Тулянцев.



По мнению Тулянцева власти Молдавии намеренно нагнетают антироссийскую риторику для того, чтобы паразитировать на геополитических противоречиях в регионе: «Нынешний олигархический режим поддерживает антироссийские настроения для того, чтобы заручиться поддержкой запада, освоить гранты, которые выделяются для Молдавии.

Нас постоянно пугают «русскими танками» и на этой почве власть зарабатывает какие-то барыши. Мы с вами неоднократно говорили о том, что нынешняя политическая элита в Молдавии это «политические шныри», «политические Промокашки», которые наживаются на геополитике»в.



Игорь Тулянцев привёл положительный пример участия России в миротворческой миссии на Днестре: «Я хочу напомнить о беспрецедентном примере того, как Россия остановила братоубийственную войну на Днестре. И сегодня благодаря миротворцам гарантирует мир и стабильность в регионе.

И если когда-то Россия, действительно, решится заручиться поддержкой Молдовы на международном уровне в качестве союзника, друга, партнера, и начнет выстраивать горизонтальные связи с народом нашей страны, а не политическими пупсами, то тогда не будет никакого НАТО и никакой так называемой западной экспансии в регионе».