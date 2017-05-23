Прокуратура антикоррупции направила в суд новое уголовное дело на Вячеслава Платона

Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила и передала в суд ноове уголовное дело по обвинению Вячеслава Платона, осужденного на 18 лет тюремного заключения за попытку мошенничества, совершенную криминальной группировкой в особо крупных размерах.

Следствие установило, что в течение 2016 года Платон, владевший через нескольких посредников контрольным пакетом акций трех страховых компаний, организовал кражу финансовых средств со счетов компаний. Обвиняемый привлек к совершению преступления еще двоих человек, которые реализовывали преступный план, разработанный для получения средств, которые им не принадлежали.

Вместе с тем, действия преступной группы не имели эффекта по причинам, не зависящим от преступников, которые были задержаны прокурорами по борьбе с коррупцией при сотрудничестве с офицерами НЦБК и Генерального инспектората полиции.

В частности они разработали план по выводу финансовых средств, находившихся на счетах одной из румынских компаний (более 205 млн леев), пытаясь инициировать процедуру по отделению от АО Moldasig. Оно должно было перейти через фиктивную смену акционерства путем замены руководителей высшего звена лояльными людьми, через которых можно было вывести средства, имеющиеся на счетах АО через подписание документов по ликвидности в адрес других объектов, контролируемых Платоном.

В декабре 2016 года по указаниям Вячеслава Платона посредники, имея при себе фальшивый протокол совета АО Moldasig и другие фиктивные документы, выехали в Румынию. Генеральный директор румынской страховой компании ставил препоны преступному намерению по фиктивной смене состава акционеров и последующего хищения финансовых средств, в связи с чем, по возвращении в страну, посредники Платона были задержаны прокурорами.

В дальнейшем Платон, преследуя цель незаконного присвоения денежных средств, находящихся на счетах АО Moldasig и Alliance Insurance Group (более 3,5 млн леев и около 10 млн долларов США) организовал и провернул через эту же преступную группировку ряд незаконных действий, направленных на назначение новых вице-директоров названных страховых компаний.

Данное намерение появилось в результате блокировки Национальной комиссией по финансовому рынку группы акционеров АО Moldasig, контролируемых Вячеславом Платоном.

По этой причине появился риск потерять влияние на страховые компании. Данная ситуация привела к принятию решения последним осуществить назначение и утверждение новых заместителей директоров страховых компаний и поиска решений, действующих от имени последних с финансовыми поступлениями названных страховых компаний.

В частности, преступники намеревались провести операции, которые бы привели к выводу финансовых средств, доступных на существующих счетах и депозитах компаний, путем их передачи другим коммерческим обществам, контролируемым Вячеславом Платоном.

Напомним, что Вячеслав Платон был задержан в июле 2016 года по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, в причинении Banca de Economii ущерба более чем в 800 млн. леев. Бизнесмен был схвачен в июле 2016 года в Киеве и передан молдавским властям.

В данный момент Платон отбывает наказание в тюрьме №13 до оглашения окончательного приговора, после чего он будет переведен в другую тюрьму.