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Премьер Молдовы вместе со всем составом кабмина вызван в парламент
23.05.2017

В пятницу премьер-министр Молдовы Павел Филип вместе со всеми членами кабмина представит парламенту республики отчет о работе правительства в течение года, заявил спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

"На этой неделе, но еще не утверждено на 100%, так как решение будет принято постоянным бюро парламента, но, скорее всего, в пятницу премьер-министр Павел Филип вместе с кабинетом министров представят отчет о деятельности правительства в течение года", — сказал Канду. После представления отчета последует раунд вопросов и выступления со стороны депутатов. Правительство под руководством Павла Филипа было утверждено 20 января 2016 года.


 
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