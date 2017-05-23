Премьер Молдовы вместе со всем составом кабмина вызван в парламент

В пятницу премьер-министр Молдовы Павел Филип вместе со всеми членами кабмина представит парламенту республики отчет о работе правительства в течение года, заявил спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

"На этой неделе, но еще не утверждено на 100%, так как решение будет принято постоянным бюро парламента, но, скорее всего, в пятницу премьер-министр Павел Филип вместе с кабинетом министров представят отчет о деятельности правительства в течение года", — сказал Канду. После представления отчета последует раунд вопросов и выступления со стороны депутатов. Правительство под руководством Павла Филипа было утверждено 20 января 2016 года.