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Общество
Молдова занимает 8-е место в рейтинге 10 самых привлекательных направлений для летнего отдыха в Европе
23.05.2017

Республика Молдова занимает 8-е место в рейтинге 10 самых привлекательных направлений для летнего отдыха в Европе, составленного путеводителем ,,Lonely Planet”. Как отмечается в сообщении пресс-службы Агентства по пуризму, цитируемому IPN, в справочнике написано, что Республика Молдова является страной секретных винных подвалов и скалистых монастырей.

Авторы пишут, что кишинёвские зеленые бульвары сочетаются с серым асфальтом. Молдавские винодельни являются своего рода погребами в готическом стиле, в которых находятся самые большие коллекции вин в мире. Об Орхеюл Векь написано, что он находится в окружении известняковых скал и скалистых монастырей, а о зоне безопасности на левом берегу Днестра сказано, что это закрытый в советском прошлом регион.

Первые три места в рейтинге занимает столица Хорватии, город Загреб, остров Готланд, расположенный в Балтийском море и Галисия, регион на северо-западе Пиренейского полуострова.

„Lonely Planet” является одним из официальных издательств, специализировавшихся на выпуске путеводителей для небогатых туристов.


 
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