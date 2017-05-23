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Экономика
Штрафы более чем на миллион леев для продавцов сигарет
23.05.2017

Штрафы в размере более миллиона леев применили налоговые инспекторы в результате проверок, проведенных в течение месяца у экономических агентов, которые реализуют сигареты в розницу, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Государственной налоговой службы, были проверены 254 хозяйствующих субъектов. Штрафы были наложены за нарушение минимальной цены при розничной продаже сигарет, за неиспользование контрольно-кассового аппарата при осуществлении наличных денежных расчетов и непредставление по первому требованию учетных документов.

В результате проведенных проверок, Государственная налоговая служба применила налоговые санкции на сумму 1 010 879 леев. Вместе с тем, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях было составлено 118 протоколов и назначены штрафы более чем в 133 тыс. леев.


 
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