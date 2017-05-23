«Скелет» будущего правительства // 9 министерств, 7 правительственных и 43 министерских агентства

В течение двух недель правительство утвердит законопроект о новой структуре кабмина, после чего документ передадут в парламент. Так, из 14 министерств оставят девять, а число агентств, которые напрямую подчиняются правительству, вырастет с пяти до семи. Что касается агентств, подведомственных министерствам, то их число сократится с 55 до 43. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Павел Филип и глава Центра по внедрению реформ Юрие Чокан.

Реформа правительства будет происходить в несколько этапов. Ожидается, что правительство утвердит реформу в ближайшие две недели. Нововведением является создание Агентства общественных услуг. Предполагается реорганизация Registru, который поглотит другие учреждения и станет Единой кассой по предоставлению услуг и выдаче документов.

Премьер-министр отметил, что реформа не предполагает формирование нового кабинета министров.

«Мы хотим более гибкое правительство. Некоторые учреждения исчезнут, другие возьму на себя их задачи. В новой структуре не будет вице-министров, их заменят госсекретари и их заместители. Бюджетные траты сократятся до 7,4 миллионов леев. Реформа потребует 1,2 миллиона леев из бюджета и 1,5 миллиона будут направлены на социальное страхование. Политические и административные функции будут разделены. Министр будет политическим лицом, а чиновники — нет», — отметил Павел Филип.

Глава Центра по внедрению реформ Юрие Чокан рассказал новую структуру правительства:

Министерство экономики и инфраструктуры — министерство регионального развития и строительства (МРРС), министерство транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ), министерство информационных технологий и связи (МИТС). («Все полномочия перейдут к одному министерству. Это приведет к экономическому росту. Министерства останутся центрами создания публичной политики. Все действия по контролю перейдут к Агентству публичной собственности»).

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности (МСПП), МРРС (ответвление, ответственное за региональное развитие), министерство труда. «Кажется противоречивым, но ни зависят друг от друга».

Министерство здравоохранения, социальной защиты и семьи — министерство труда, социальной защиты и семьи (МТСЗС), министерство здравоохранения. (По словам Чокана, реформа была тщательно продумана, чтобы исключить возможность повторов в работе. Кроме того, авторы реформы постарались сделать так, чтобы «одни сферы не доминировали над другими»).

Министерство образования, культуры и исследований — министерство образования, министерство культуры, министерство молодежи и спорта.

Министерство юстиции, министерство юстиции, министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) и министерство внутренних дел (МВД) сохранятся в нынешнем виде, их ждет внутренняя реорганизация.

Источники, ответственные за реформу правительства, сообщили Deschide.MD названия нескольких агентств, которые появятся в результате реформы.

Агентство публичных услуг — Registru, «Кадастру», MoldData, Государственная регистрационная палата, Лицензионная палата, Центр E-Gov, ЗАГС;

Агентство интеллектуальной собственности"

Агентство публичной собственности;

Агентство инвестиций — агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта (MIEPO);

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям;

Агентство «Инновации Молдова» — MIEPO, организация по развитию малого и среднего бизнеса (ODIMM), агентство по инновациям и трансферу технологии.

Также планируется ликвидация/слияние нескольких институтов, которые дублируют работу других агентств/органов. В списке агентств, подчиняющихся министерствам, можно обнаружить:

Инспекторат по защите окружающей среды, в которую войдут агентства Apele Moldovei и Moldsilva, и ещё примерно 7-8 агентов;

Агентство по аккредитации и оценке в образовании;

Агентство по инвестициям и выплатам в сельском хозяйстве, которое будет подчиняться Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;

Агентство по региональному развитию;

Агентство общественного здоровья;

Агентство по пересадке органов;

Агентство по безопасности пищевых продуктов, куда войдет Госинспекторат по контролю за качеством алкогольной продукции;

Агентство по защите наследия, куда войдут национальное агентство по реставрации памятников и агентство археологии;

Другие агентства станут известны позднее.

У премьера будет три заместителя. Будет исключена должность вице-премьера по экономическим вопросам. На первом этапе будут уволены 372 человека, сейчас в министерствах вакантны свыше 335 мест, сообщил Юрие Чокан.