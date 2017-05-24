"В рамках выдохшегося дела-фантазии про "адвоката дьявола" по имени Анна Урсаки эксгумировали тело похороненного 20 лет назад человека"

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Двое полицейских и прокурор пытались в ночь на вторник проникнуть в кишиневскую квартиру адвоката Анны Урсаки, несмотря на ее отсутствие в стране.
Как передает агентство "ИНФОТАГ", Урсаки написала на своей странице в facebook, что около 22.30 вечера ее престарелый отец услышал, как кто-то пытается разбить стекло в ее квартире, расположенной на первом этаже.
"Мой сын страдает эпилепсией. Все это время (в период отсутствия Урсаки в Молдове - "И.") за ним присматривает дедушка. Пытавшиеся разбить стекло люди объяснили это тем, что дверь в подъезд закрыта на кодовый замок. А им срочно нужно вручить мне повестку", - отметила она.
По словам Урсаки, попытка правоохранителей ворваться в ее жилье спровоцировала припадок эпилепсии у сына.
"Пока отец оказывал ему помощь, люди с улицы грозили вызвать спецназ, если старик не откроет им дверь. Имен этих людей пожилой отец не запомнил, ввиду крайнего волнения из-за произошедшего с внуком, но утверждает, что они показали удостоверения. Повестку отец принимать отказался, мотивируя поздним временем. Визитеры ушли лишь тогда, когда он пригрозил им, что вызовет адвокатов", - пояснила Урсаки.
Она считает, что власти "травят и преследуют не только ее, но и других адвокатов - Эдуарда Руденко, Анжелу Истрати, фабрикуя против них дела и запугивая родственников".
"Это покажется со стороны невероятным, но все, кто живут в Молдове, знают, что подобного рода преследования - правда", - отметила Урсаки.
Она назвала эти действия правоохранителей, манипулируемых режимом, "маразмом и психозом".
"Недавно, в рамках уже выдохшегося дела-фантазии про "адвоката дьявола" по имени Анна Урсаки, генеральный прокурор РМ Эдуард Харунжен распорядился эксгумировать тело похороненного 20 лет назад человека", - сообщила Урсаки.
Справка "ИНФОТАГ": Урсаки является фигурантом в деле об умышленном убийстве, совершенном 19 лет назад. Прокуроры считают, что она была соучастником в завладении жильем жертвы. Урсаки является адвокатом по целому ряду резонансных дел, оказывая юридическую помощь таким лицам, как Ренато Усатый, Григорий Петренко, Вячеслав Платон, Домника Маноле, Ион Бутмалая, Виорела Цопа.
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