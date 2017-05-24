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Общество
Молдова поднялась на две позиции в рейтинге открытости данных Open Data Barometer
24.05.2017

В мировом рейтинге открытости данных Open Data Barometer Молдова поднялась на две позиции. По уровню доступа граждан к общественно значимой информации наша страна делит с Чехией 31 строчку. Всего Молдова набрала 44 из максимальных ста пунктов.

Лучше всего в Молдове обстоят дела с предоставлением информации в открытый доступ. По этому критерию страна набрала 55 пунктов. Значительно хуже важность предоставляемых данных - только 14 пунктов. Россия в рейтинге занимает 25 место, а Украина - 44.

На первых местах в списке из 115 стран оказались Великобритания, Канада и Франция. Замыкают рейтинг Open Data Barometer Мьянма, Свазиленд и Йемен.


 
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