Детские сады придётся закрыть?

Марина Продиус

Когда нынешние уже не молодые воспитатели, нянечки и повара уйдут на пенсию, система дошкольного воспитания рискует рухнуть.

Кафедре дошкольного образования Педагогического университета им. Крянгэ угрожает закрытие, потому что почти нет желающих получить профессию воспитателя. А из тех, кто её всё-таки получает, нет желающих работать в детских садах нашей страны. Если срочно что-то не изменить и не повысить престиж этой благородной профессии (только через материальную заинтересованность специалистов), то в системе дошкольного образования может наступить коллапс.



Сколько детсадов и детей в них?



В 90-е годы прошлого века в Молдове наблюдался демографический кризис. Рождаемость резко снизилась, в результате чего часть детских садов была вынужденно закрыта или использовалась по другому назначению. Так, в период с 1994-2004 гг. число дошкольных учреждений сократилось на 28% - с 1774 до 1269, число детей, зачисленных в дошкольные учреждения, уменьшилось на 40%, а число дидактических кадров - на 50%.



Ситуация немного изменилась, когда стала расти внутренняя миграция населения. Согласно данным Национального бюро статистики, в 2015 г. больше всего приезжих было зарегистрировано в Кишинёве – около 13 тыс. человек. Еще 1400 обосновались в Бельцах, и по 1000 прибавилось в Сорокском, Яловенском, Оргеевском, Страшенском, Кагульском и Унгенском районах. Большинство переезжает из центральных и северных районов страны. Около 90% внутренних мигрантов – люди в возрасте от 20 до 49 лет. 57% из них – женщины. В итоге, в крупных городах республики возникли огромные очереди в детские сады, а у властей нет средств не то что на строительство новых учреждений, но даже на ремонт старых (все они были построены в советский период).



После 2004 г. наблюдается рост дошкольных учреждений и процент зачисления детей. Согласно отчету министерства просвещения за 2016 г., по сравнению с 2010-2011 учебным годом, число дошкольных заведений увеличилось на 5,8%. В ведомстве отмечают значительное улучшение доступа детей к дошкольному образованию.







По последним данным, в 2015 г. в Молдове работало 1461 дошкольное учреждение, или на 4,4% больше, по сравнению с 2011 г. Также росло и количество детей: детсады посещали 149,9 тыс. малышей. Положительная динамика наблюдается как в городской среде (на 35% больше, чем в 2005 г.), так и в сельской (на 30,5% больше, чем в 2005 г.). Также, согласно статистике, растет и число дидактических кадров для дошкольного образования. На 1 января 2016 г. было зарегистрировано 12575 человек, что на 2283 человека, или на 18,2% больше, чем в 2005 г., или на 4,9% больше, по сравнению с 2010 г.







В столице детских садов достаточно?



По данным столичного управления образования, молодежи и спорта, 1 сентября прошлого года в детсады Кишинева планировалось отправить около 4,9 тыс. детей 2013 г. рождения, 6790 малышей 2014 года рождения пойдут в сады в 2017 г. а через два года детсады ждут 2,8 тыс. детей, рожденных в 2015 г.



И.о. начальника службы дошкольного управления ГУОМС Анжела Монаку сообщила для noi.md, что в настоящее время в столичном муниципии работают 158 детских садов, из них 128 - в Кишиневе. Их посещают 38325 детей.



- В муниципии функционирует достаточное количество детских садов, - полагает Мокану. - В этом месяце в здании начальной школы №91 им. Антонин Урсу по ул. Каля Ешилор, 57/3 была открыта начальная школа-детский сад с обучением на молдавском языке. До конца года, возможно, будут открыты ещё несколько групп. К примеру, есть возможность на Рышкановке и Буюканах. Все зависит от финансов муниципального совета. Бюджет утвердили, поэтому будем работать над дальнейшим открытием. Ежегодно на зачисление ребенка в детсад подают около 8 тыс. заявлений, в прошлом году в школу пошли 8,5 тыс. детей.



В группах занимаются в среднем по 35 детей, исходя из проектов (без спальни или со спальней). Если несколько лет назад были проблемы с переполненными группами, то сегодня их нет. Мы серьезно отнеслись к этому вопросу. С 1990-х годов не было закрыто ни одного детского сада.

Но управление сталкивается с нехваткой кадров. В настоящее время открыто 332 вакансии воспитателей. Кроме того, нужны помощники и нянечки на 250 вакансий, а также посудомойки, помощники поваров, медсестры, методисты. Никто не хочет идти работать за такую маленькую зарплату. Главное управление молодежи и спорта мун. Кишинев еженедельно публикует список учреждений, в которых не хватает воспитателей, нянечек, завхозов и медсестер.

Новострои растут без детских садов

- Переполненные группы, недостаточное количество детсадов говорят о том, что не все здания находятся в хорошем состоянии, - отмечает эксперт в области образования, пожелавший остаться неизвестным. - Если на их содержание нет денег, а кроме этого нужны средства на питание, заработную плату, то что говорить о капитальном ремонте, в котором нуждается каждый второй детсад. Представьте, в каких условиях находятся наши дети. В Молдове очень мало профессиональных детских садов. Данными публично не оперируют после скандала с питанием. А учитывая, что бюджет мун. Кишинева был принят позднее обычного, то понятно, какая ситуация в садах - где-то крыша течет, где-то ещё что-то прохудилось, а детей нужно отводить в сад. Проблемы существуют, но никто об этом не говорит, - отметил он.

Согласно статье 21 Кодекса об образовании, государственные дошкольные учреждения (ясли и детские сады) формируются, реформируются и упраздняются местной административной властью первого уровня, то есть примэрией. Проблема очередей немного уменьшилась после того, как родители стали записывать своих детей заранее - за один-два года. Но теперь она снова набирает оборот в Кишиневе, когда районы расширяются, возводятся новострои, но не строятся детские сады. Например, на Чеканах, от ул. Игорь Виеру до ул. И. Думенюк – много высотных домов и нет ни одного детского сада. Муниципальное управление дошкольного образования Кишинева неоднократно направляло в муниципальный совет запросы на строительство новых дошкольных учреждений в новых кварталах.

А где-то корпуса пустуют

Если в Кишиневе не хватает мест для детей, то в Бричанах из-за отсутствия детей целые корпуса сдают в аренду или же помещения пустуют.

- Наш детский сад рассчитан на 14 групп, а работают только шесть, которые посещают 150 детей, т.к. упала рождаемость, а кто-то уехал, - говорит директор детского сада N3 «Сказка» г. Бричан Маргарита Кирницкая. - В 1990-е годы группы были переполнены. Сегодня у нас помещения пустуют. В других детских садах города (их всего три) пустые корпуса сдали в аренду под художественную школу, мультифункциональный комунитарный центр. Примэрия выделяет деньги на ремонт здания, покупку постельного белья, полотенец, моющих средств, обеспечивает очень хорошим питанием, но большую помощь оказывают и родители.

По инициативе родительского комитета покупают мебель, столы, в одной группе полностью поменяли шкафы для игрушек. Мы не имеем право заниматься этим, родители сами заинтересованы помогать, ведь детсаду скоро 35 лет. Кроме того, мы участвуем в различных проектах. Недавно выиграли тендер по оснащению детского сада. Был полностью отремонтирован пищеблок и приобретено новое оборудование - плиты, духовой шкаф, мясорубка, холодильник. Теперь стоит вопрос о том, чтобы найти денег на ремонт крыши и фасада действующих корпусов. Я не говорю о ремонте пустующих трёх корпусов, которые уже разрушаются.



Хорошо хотя бы то, что наш сад обеспечен кадрами. Есть сложности только с медсестрой, у которой загруженность только на 0,75 ставки. Она находится на работе лишь до обеда. А если что-то произойдет после обеда? Что мне делать? Пока вызовешь «скорую помощь» через Бельцы, пока она приедет, не известно, что может случиться. Неужели медсестре нельзя дать полную ставку, чтобы она смогла работать целый день в детском саду?



Сегодня у воспитателя с высшим образованием ставка составляет 2640 леев, но ещё учитывается стаж, дидактическая степень. У тех, у кого средне-специальное образование – 2400 леев. Тяжелая ситуация у нянечек, которые получают 1600 леев. Надбавку в 132 лея дают только в старших группах, но в ясельных группах работать тяжелее, однако никто не доплачивает за этот тяжелый труд. А внимание нужно уделить каждому малышу. Это - смешная зарплата для тех, у кого есть дети-студенты. Некоторым приходиться после работы заниматься сельскохозяйственным трудом, чтобы как-то выжить в этой ситуации,- сетует директор детсада.



Удалось поговорить на условиях анонимности и с воспитателем детсада из г. Бельц, которая отметила, что у них, как и во многих садах, – те же проблемы.



– В нашем детсаду канализация находится в аварийном состоянии. Бывают периоды, когда воды совсем нет, т.к. постоянно прорывает трубы. Кроме того, нам срочно нужно заменить окна. Мы участвовали в тендере, но проиграли, сейчас подаём новую заявку на участие в другом тендере. Без помощи родителей мы не можем содержать детский сад. Конечно, мы не имеем право её требовать, но родители сами всё видят и понимают сложную ситуацию. Тем не менее бывают случаи, когда нас же упрекают в том, что мы занимаемся поборами. Вот что значит отдать ребенка в государственный детский сад, - отметила воспитатель.



Не секрет, что и в Кишиневе родители ежемесячно собирают деньги на нужды детского сада. Часть денег, поступающих от родителей, приходится и на долю воспитателя. Они выплачиваются в качестве бонуса, убеждающего продолжать работать в детском саду. Один из родителей рассказал, что они собирают по 50 леев. Кроме того, если родитель хочет, чтобы его ребенок уже с дошкольного возраста изучал иностранный язык, то учителю платят отдельно.

Хорошая мотивация - достойная зарплата

Тем не менее самая наболевшая проблема – даже не число детских садов, а дефицит воспитателей, нянечек и медсестёр как в детских садах столицы, так и в селах. Как несложно догадаться, причина непопулярности этих профессий кроется в зарплате. Её величина отбивает всякое желание работать в этой системе, потому что существование вместе со своей семьей на эти деньги – на грани физического выживания. В итоге некоторые воспитатели вынуждены работать по две смены - с 7.00 до 19.00, что очень сложно.

Завкафедрой дошкольного образования Педагогического университета им. Крянгэ Стелла Гынжу рассказала в беседе с корреспондентом noi.md, что в этом году на дневном обучении есть только одна группа из 13 человек, а на заочном отделении учатся 60 студентов. В прошлом году было только заочное отделение, потому что на дневном не сформировалась группа. Молодые люди после окончания лицея не выбирают профессию воспитателя, потому что сегодня она не престижна, и зарплата воспитателя, даже в сравнении с зарплатой учителя, низкая. Поэтому существует риск, что кафедру могут закрыть.



Если после окончания университета молодой специалист идёт работать по распределению, то от государства он получает 45 тыс. леев. А если попадает в районный центр, местные органы власти обязаны его обеспечить и жильем. Но редко кто после трёх лет остаётся работать в этой профессии. Кроме того, многие после окончания вуза уезжают за границу наниматься в качестве няни, т.к. они востребованы и получают намного больше, чем молдавские воспитатели.



Из-за того, что недостаточно детских садов, очень много детей в группах. Часто по списку 41 ребенок, на которых только один воспитатель. По Кодексу об образовании, положено 20-25 детей в группе, а в младших группах – по 10-15. Но сегодня из-за недостатка места в игровой комнате стали разделять группы. Если раньше в каждой группе была отдельная комната, где дети могли заниматься и играть, а в другой комнате спать, то в настоящее время их используют, чтобы разделить детей по 20 человек в каждой комнате. Конечно, эти условия хуже. Многие воспитатели с высшим образованием соглашаются работать и за нянечек, а директора – за поваров.



Министерство просвещения в поисках



К моменту публикации материала автору этих строк не удалось получить официальный комментарий у представителей министерства просвещения. В отраслевом ведомстве попросили написать вопросы в письменной форме или же, при наличии электронной подписи, отправить на официальный электронный адрес ведомства. Как показывает опыт, ждать ответов приходится иногда месяц, и даже после ожидания не всегда удается получить необходимую информацию.



При этом недавно минпросвет сообщил, что нашел выход, как решить проблему нехватки учителей. Были внесены поправки в регламент для поступающих в вузы на 2017 г. Согласно им, абитуриент сможет обучаться бесплатно при наличии рекомендационных писем преподавателей оканчиваемого учебного заведения или если он - из семьи педагогов. Еще можно рассчитывать получить общежитие. Кроме того, на это также могут рассчитывать победители национальных и международных олимпиад, включая спортивные соревнования.



Законопроект от президента

До конца учебного года президент Игорь Додон представит законопроект о повышении заработной платы воспитателям и вспомогательному персоналу. Об этом корреспонденту noi.md сообщил депутат от фракции Партии социалистов Владимир Односталко.



- Самый важный пункт нашего проекта заключается в том, чтобы минимальная заработная плата педагога была не меньше заработной платы по системе образования, - считает собеседник. - Мы хотим увеличить её до 3979 леев, т.е. это - две минимальные потребительские корзины. Нужно обеспечить конкурентоспособную зарплату. При такой зарплате, как у повара – в 1291 леев, конечно, будут процветать и воровство, и другие нехорошие вещи. Этим работникам предлагаем повысить зарплату до 2 тыс. леев.



Для того чтобы повысить зарплату следующим категориям «помощник воспитателя, няня, повар и помощник повара», мы их вывели из постановления правительства N381 «Об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы» и включили в приложение 11 к Закону о системе оплаты труда в бюджетной сфере. Плюс дополнительные индикаторы. Зарплата будет зависеть от числа детей в группе, отработанных часов, от уровня подготовки. Этого пока мало, но давайте будем реалистами. Чтобы этот проект реализовать, нужны десятки миллионов леев.



Сегодня, учитывая, что рождаемость в стране низкая, ситуация в системе дошкольного образования просто плачевная. Если в Кишиневе материально-техническая база более или менее хорошая, то в сёлах, коммунах, ситуация страшная. К примеру, в детском саду в селе Поповка Фалештского района большие проблемы даже с посудой - её нет, а та, что есть, в плохом состоянии. Родители приносят из дому тарелки, чашки, ложки. Кроме того, есть проблемы с санузлом, там нужен ремонт, а столы в группах 20-летней давности.



Вопрос о качестве продуктов в Кишиневе неоднократно поднимали после резонансных случаев. Если поездить по районам, состояние пищеблока – ужасное. Речь идет даже не о том, что старая плита, техника, раковина, само помещение ветхое, пища готовится в антисанитарных условиях, не везде есть канализация.



Следующая проблема - это недостаток кадров. Соотношение между теми, кто поступает в университет на факультет дошкольного образования, и теми, кто работает в этой сфере, составляет 20-23%. Остальные либо работают в другой области, либо уезжают из страны.



Педагог старшего класса работает со сформировавшимся ребенком, у которого уже есть определенный стрежень, багаж знаний, он понимает свое эмоциональное состояние. А воспитатель в детсаду и учитель в начальных классах играют очень важную роль с точки зрения формирования личности. В этот период ребенок впитывает всё, как губка. Он абсолютно всё воспринимает на уровне эмоций, а не логики. И очень важно, чтобы педагог, который будет с ним работать как до школы, так и в первые школьные годы, был максимально подготовленным и преданным своему делу. Чтобы педагог мог заниматься своим делом с любовью, передавал детям частичку себя, должна быть создана достаточная социальная подушка. С такой зарплатой, как сегодня, это невозможно.



В период 2010-2015 гг. число дидактический кадров в системе образования уменьшилось на 21%, что связано со снижением заработной платы и сокращением числа учебных заведений. Эта тенденция сохраняется. В системе образования 28% специалистов - люди пенсионного возраста. Когда эта армия людей уйдет на заслуженный отдых, в нашей системе образования произойдёт коллапс, т.к. молодых специалистов очень мало. Согласно статистике, у помощника воспитателя средняя заработная плата за 2015 г. - 1575 леев. А средняя зарплата повара - 1200 леев, при этом он имеет дело со здоровьем детей. Ответственность за выполняемую работу не соизмерима с оплатой за неё.



Сегодня в Кишиневе существует дефицит детских садов. Если вы позвоните в любой детсад, вам скажут, что мест нет. К примеру, в с. Бэчой группы в детсаду переполнены, но у местной администрации нет денег, чтобы открыть ещё две группы. В столичном пригороде Сынжера вообще нет детского сада. Родители возят детей в детсад на Ботанику. Для того чтобы открыть 50 новых групп, необходимо 5 млн. леев из муниципального бюджета Кишинева. Загвоздка - в небольших деньгах, - считает депутат.