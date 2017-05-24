Ирина Влах: Кто-то настойчиво желает подорвать авторитет Башкана Гагаузии посредством клеветы и лжи

В Гагаузской Автономии набирает обороты очередной скандал, связанный с бизнесом родного брата главы исполкома НСГ Ирины Влах. Местные сельхозпроизводителей выступили с обвинениями в адрес родственника Башкана, жалуясь на несоблюдение условий контрактов и попытке оказания давления на фермеров, используя влияние высокопоставленной сестры Сергея Влаха и существующий административный ресурс.

Данная информация увидела свет на страницах сайта «БуджакОнлайн». Ссылаясь на анонимный источник, издание сообщило о том, что Сергей Влах «закупил у ряда агрохозяйств семена подсолнечника на сумму порядка 20 млн. леев, однако уже длительное время он якобы не рассчитывается за полученный товар».

Согласно изданию «Это не первый раз, когда семейный бизнес башкана оказывается замешанным в скандале. Несколько лет назад Сергея Влах обвиняли в похищении людей».

«После прихода сестры к власти в Гагаузии, его предприятие, которое не занимается никаким производством, а лишь осуществляет операции по купле-продаже сельхозпродукции, «неожиданно» стало добиваться больших успехов в развитии, даже побеждая в официальных конкурсах и получая звание "лучшего экспортёра Гагаузии".

Последний скандал, где фигурировала фирма Сергея Влах, случился в марте этого года, когда в сеть попала утечка налоговых документов, из которых следовало, что предприятие «DEMIR-AGRO»,SRL за два последних года (удивительным образом этот период совпал с временем руководства Ирины Влах) присвоило из бюджета автономии несколько десятков миллионов леев», подчеркивается в материале публикации «БуджакОнлайн».

Для получения комментариев по данному вопросу мы обратились непосредственно к главе Гагаузской Автономии, Ирине Влах, которая внимательно выслушала нас и заявила:

«Я не знаю такого сайта. И честно говоря, обсуждать эту тему не хочу. Все это все гнусная клевета!

За последние два года предприятие моего брата подверглось 17 проверкам. Причем это были проверки не местных органов, а контролирующих инстанций республиканского уровня, Главной Государственной Налоговой Инспекции, и не только налоговой. В результате всех контролей, в отношении компании, которой руководит мой родной брат, не было обнаружено никаких отклонений от действующего экономического законодательства либо противоправных действий. Если бы такие нарушения имели место, то поверьте, без санкций дело бы не обошлось. Но их нет, а значит, нет и нарушений», заявила Ирина Влах.

Услышанную информацию Башкан оценила как «поклеп» и желание определенных сил в автономии сменить руководство для осуществления собственных далеко идущих планов целей:

«Это проплаченная публикация, и скорее всего, была проплачена и размещена для дискредитации меня как главы Гагаузии. На данный момент в жизни и экономики Автономии наблюдается стабильная динамика роста. У нас отличные показатели, прекрасные взаимоотношения с центральными властями, с правительством, с главой государства, с парламентом и великолепные отношения с внешними партнерами. Но, я думаю, кому-то не по нраву такое положение вещей. Автономию хотят вернуть во времена войны, во времена деятельности моего предшественника, который воевал со всеми. Я не намерена возвращать Гагаузию в эти времена, потому что, какой бы не была война, народу она не приносит пользы», подчеркнула Башкан Гагаузской Автономии Ирина Влах.

Несомненно, мнение Ирины Влах, являющейся сестрой «скандального предпринимателя» не может являться объективным в силу родственных отношений. Для того чтобы поставить окончательную точку, а может и запятую в данном вопросе, мы обратились в прокуратуру Гагаузской Автономии и местное Управление Полиции.

На вопросы журналистов портала DESCHIDE.MD о наличии поданных официальных заявлений в адрес правоохранительных органов заместитель прокурора Гагаузии, Эдуард ВЕЛИКОВ заявил, что в распоряжении прокуратуры нет никаких запросов на расследование по фактам, изложенным в издании «БуджакОнлайн»:

«Насколько мне известно, в прокуратуру не поступало жалоб либо заявлений со стороны граждан, являющихся с/х производителями, по поводу каких-либо нарушений договорных обязательств со стороны компании «DEMIR AGRO». То же самое могу подтвердить и в отношении темы «похищения людей» Сергеем Влахом. Естественно, никаких следственных мероприятий по данным вопросам не проводилось и не проводится», заявил заместитель прокурора Автономии.

То же самое подтвердил и источник портала DESCHIDE.MD в аппарате Управления Полиции АТО «Гагаузия», пожелавший сохранить анонимность. По информации находящейся в распоряжении Управления, никаких сигналов и жалоб граждан в отношении самого Сергея Влах и руководимой им компании, занимающейся закупкой и реализацией с/х продукции, в аппарат УП АТО Гагаузия не поступало и, следовательно, никаких оперативных действий не проводилось.

На наш запрос в Национальный Антикоррупционный Центр, его пресс-секретарь Анжела СТАРИНСКИ заявила о том, что данное ведомство также не получало никаких уведомлений о возможной противозаконной деятельности компании с указанным названием, и соответственно не осуществляло проверок его деятельности.

Мы попытались узнать мнение брата главы Гагаузии, являющимся администратором компании "DEMIR AGRO" Сергея Влаха по данному вопросу, однако его телефон оказался выключенным.

Согласно информации того же «БуджакОнлайн», по неофициальным и неподтвержденным данным являющегося сайтом приближенным к экс-Башкану Гагаузии Михаилу Формузалу, прослывшего ярым оппонентом действующего главы автономии и объектом её резкой критики, якобы в результате «причастности к растратам фондов местного бюджета», Ирина Влах «находится под полным внешним управлением центральных молдавских властей» «в виду наличия предостаточного количества компрометирующих материалов по отношению к Главе Гагаузии».