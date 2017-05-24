Семье Иона Бутмалая угрожают расправой. Вот что заявили главы полиции и прокуратуры по данному делу

Супруга бывшего депутата Парламента Республики Молдова Иона Бутмалайя получила сообщение, в котором ей угрожают расправой. Фотокопия сообщения была опубликована на странице экс-депутата Александра Чимбричука – друга семьи Бутмалая. Согласно заявлению полиции Кагула, по факту угрозы было возбуждено уголовное дела, однако данное дело пока не утверждено прокуратурой.

«Вниманию правоохранительных органов, занимающихся расследованием убийства депутата Иона Бутмалая. Сообщение посланное убийцей г-на Бутмалая… Семья Бутмалая находится в опасности!», написал Александру Чимбричук на собственной странице в Фэйсбук, приложив фотокопию сообщения полученного на телефон супруги погибшего экс-депутата.

В ходе телефонного разговора с журналистами портала Deschide.MD, Чимбричук заявил, что сообщение было получено три дня назад, а в воскресенье жена Бутмалая обратилась с заявлением в полицию. Одновременно Чимбричук выразил озабоченность тем что полиция никак не отреагировала на данный случай. Цитируемый источник заявил, что это было первое сообщение такого рода, полученное семьей Бутмалая после его смерти.

В свою очередь глава полиции Кагула, Юрий Бричаг заявил для нашего портала, что на основании поданного заявления было заведено уголовное дело, по факту угрозы, но не уточнил деталей, сославшись на предпринимаемые спец. меры для расследования данного дела.

Странным является тот факт, что глава Кагульской прокуратуры, Руслан Замфиров ничего о существовании такого уголовного дела не слышал. «На самом деле, открытие уголовного дела осуществляется с согласия прокуратуры. Однако до настоящего времени мы не получали никаких запросов на такие действия. Возможно он появится в течение сегодняшнего дня, если Вам действительно подтвердили такую информацию в полиции».

Нам захотелось узнать насколько продвинулось следствие, по делу открытому в декабре 2014 года, предметом которого является смерть Иона Бутмалая. На тот момент семейный адвокат Бутмалай, Анна Урсаки заявила о том, что ей удалось переквалифицировать следствие по данному делу на «убийство» и добиться его перевода для расследования в Кишинев.

”Оно было закрыто 28 октября 2015 года, в связи с отсутствием состава преступления», - заявил четко и ясно Руслан Замфиров.

Ион Бутмалай, являлся депутатом Парламента Республики Молдова в период с 2009 по 2014 годы, и избирался по спискам Либерально-Демократической Партии Молдовы. На протяжении исполнения собственного мандата Бутмалай проявил особое поведение в отношении различных политиков Молдовы, посредством громких и скандальных высказываний в их адрес.

Бывший депутат Парламента Молдовы был найдет мертвым 9 декабря 2014 года. Бездыханное тело Иона Бутмалая было обнаружено супругой депутата в гараже у собственного дома в Кагуле. Тут же была обнаружена и прощальная записка, написанная от руки, подлинность которой предстоит выяснить. По мнению семьи депутата, которое они отстаивают и сегодня, Бутмалая убили, подстроив самоубийство.