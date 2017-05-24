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Более 80% необходимых подписей за отставку Киртоакэ уже собрали в Кишиневе
24.05.2017

 Члены созданной Партией социалистов инициативной группы по организации и проведению референдума по отставке генерального примара Кишинева продолжают сбор подписей в поддержку своего намерения.

Всего за 12 с половиной дней им удалось собрать 51 тысячу 844 подписи горожан. Это 81% от необходимого количества подписей, сообщает bloknot-moldova.md.

Таким образом, инициативной группе остается собрать всего 12 тысяч 527 подписей. Учитывая темп сбора - ежедневно в поддержку инициативы подписываются от 3 до 6 тысяч человек - нетрудно предположить, что этой цели удастся достигнуть уже в ближайшие дни.

Сбор подписей за отставку Дорина Киртоакэ стартовал в столице 11 мая. Первым свою подпись в поддержку инициативы поставил президент Молдовы Игорь Додон. Он выразил уверенность, что до конца года либерал будет смещен с занимаемой должности. Инициативной группе отведено 60 дней, в течение которых предстоит собрать не менее 64 тысяч 411 подписей.


 
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