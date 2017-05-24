Евгений Собор: Выборы-2018 - в чём интрига

Евгений СОБОР

«Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники…». Джордж Оруэлл

Призрак бродит по Молдове – призрак парламентских выборов. Об этом говорят даже с трибуны Европарламента. Как никак – редкий случай. Чем обеспокоены европейцы? Перефразируя классика, - Что-то прогнило в Датском (читай молдавском) государстве и запах с каждым годом всё сильнее. И этот «запах» распространяет политическая элита, которая вооружившись сталинской тактикой политической целесообразности не брезгует любыми средствами для удержания у власти и после 2018 года. И самый лучший способ – изменить правила игры, которые могут помешать нынешней власти победить на выборах.

В последнее время близкие и знакомые меня спрашивают: что дальше? Что нас ожидает после выборов? Слом системы или её перерождение? Сплошные вопросы, и единственный пока ответ звучит так: сегодня Молдова идет по лезвию ножа, а завтра… А завтра всё зависит от нашего голоса. Очень возможно, что классические парламентские выборы будут похожими на референдум, на котором избиратель выскажет своё отношение к наследству, оставленному либерально-олигархическим режимом. Более того, эти выборы, видимо, поставят точку над i в вопросе о дальнейшей судьбе молдавской государственности, которая за последние годы достигла опасной черты.

Непростой 2017-й обещает тревожный 2018-й. Учтут ли наши избиратели предостережения Дж.Оруэлла, избегнут ли «соучастия» в продолжении нынешнего политического бардака? В этом, пожалуй, состоит главная интрига этих выборов. А в соцсетях уже обсуждается другой сюжет: а не состоится ли повтор сценария выборов-2014, но уже в другой, более красочной и привлекательной обёртке? Вопрос интересный, поскольку грязные технологии, подкуп избирателей, депутатов, характерен для нынешней политической реальности. Самый свежий пример – последние выборы в Гагаузии, где «независимые» слуги народа перекочевали за ночь в ДПМ. Не забыто ещё создание партий-клонов, незаконное снятие с выборов партии «Родина», и другие грязные политтехнологии. Вряд ли «спецы» по такой «продукции» останутся без работы в 2018 году.

Мы имеем дело с медленным, болезненным разложением режима. Власть, потерявшая свою легитимность, ищет «свой путь» выживания. И ради этого все средства хороши, лишь бы удержаться на «Олимпе». Один известный диссидент называл такие партийные режимы оккупационными. Они азартны. Идут ва-банк. Между тем азартные игроки, как правило, проигрывают всё. И не потому, что они идиоты, а потому, что не умеют окончить вовремя игру, вовремя остановиться. Именно этим вирусом заражена Демпартия, которая находится в тяжёлой депрессии, особенно после каждого соцопроса, где её рейтинг во главе с лидером ниже плинтуса.

Конечно, для этой партии велики будут ставки в игре-2018. Она имеет свою логику. Логика властвовать. Но это одна сторона медали. Меня как избирателя, более всего волнует её обратная сторона. Это проблема накопленного политического наследства за годы правления либералов и демократов. Что с ним делать? Отказаться, или передать в другой упаковке тем, кто победит на выборах? Не имеет значения – левым или правым наследникам. Вот в чём философский вопрос будущих выборов. Итак…

От какого наследства нужно отказаться?

Ключевой проблемой–2018, конечно, станут ожидаемые трансформации и перемены. А для этого нам нужно определиться с наследством, нажитым нынешней Системой, благодаря которой Молдова застряла в паутине коррупции. И лишь после этого можно говорить о переменах. Ограничусь несколькими тезисами, которые на мой взгляд, станут решающими в дальнейшей судьбе Молдовы. Итак, отчего надо будет очищать политическое поле после выборов?

1. От политической коррупции. Этот феномен опаснее обычной коррупции. Мы выбрали в 2014 году депутатов-лавочников для которых главные ценности – «купи-продай». Часто слышу о том, что в ДПМ любят не партию, «принципы и ценности», а олигархические деньги. Эта богатая партия стала привлекательной и для бизнеса и для политики, которые слетаются как пчелы на мед на её «три розы». Вот с таким «трендом» она готовится к выборам. Такое только в Молдове возможно. Пока не будет удалён стержень «фурункула» политической коррупции, ни о каких переменах и трансформации речи быть не может.

2. От политических невежд. Это касается, в первую очередь, «слуг народа». В Молдове стало традицией, что в парламент попадают люди интеллектуального недоразвития. Кто-то из юмористов подшутил: в Молдове цены на мясо растут, а на мозги в политике падают. Эти невежды в качестве шоуменов развлекают нас уже долгие годы. И в этом преуспели два знаковых шоумена – М.Гимпу и его племянник Д.Киротоакэ, а от демократов стал конкурировать с ними беглец-коммунист С.Сырбу. для этих политшоуменов политика – что поп-музыка «под фанеру», спекуляция на низменных, примитивных человеческих инстинктах. Это упрощённая трактовка Конституции, любых законов, взглядов и ситуаций. Это не «слуги народа», а карлики с амбициями великанов.

Серость в политике можно объяснить тем, что мандаты покупаются в виде «членских взносов», кумовством и клановостью. Это молдавское детище. А что, если на выборах-2018 будущие кандидаты в депутаты на встречи с избирателями пришли бы с табличками: «Я не продаюсь!», а будущие министры: «Взяток не беру!». Впрочем, в связи с последней кампанией по посадке чиновников в народе уже говорят: если бы на выборах голосовали за того, кого надо посадить, то явка избирателей была бы близка к 100%.

Иначе говоря, политическая серость и коррупция – близнецы-братья, и единственный выход – отправить этот либеральный рудимент на свалку истории.

3. От лжи и обмана избирателей, от цинизма власти.

Все годы властвования либерального режима омрачены цинизмом и ложью. Они стали формой существования политики, а также способом сосуществования избранных со своими избирателями. Сказать правду о стране, особенно о «краже века», коррупции – нет такого политического заказа от нынешней власти. Теперь избиратель унимает сердцебиение: получается, что он голосовал не за реформы, перемены, а за лживые обещания тех, кто сегодня у власти. И сегодня этот же режим ничтоже сумняшеся, вновь обещает народу «стабилизец», благосостояние и справедливость. А в реальности учитель, врач, получает меньше чем охранник или официант. Режим не только замутил людям мозги с евроинтеграцией, но и пытается подать европейские блюда, не научившись пользоваться ножом и вилкой. А реформы «едят руками», потому что мозгов не хватает.

Итак, «молдавский стабилизец» и евроинтеграция держится на трёх китах и киты эти: бедность, коррупция и ложь. А наследство это очень опасное для страны.

4. От политики «двойных стандартов». Думаю, что многие читатели заметили: за годы правления режима «евроинтеграторов» настойчиво внедряется политика «двойных стандартов» в вопросе о будущем молдавской государственности. Что-то не припоминается, чтобы нынешние правители, да и правые оппозиционеры в политических дискуссиях в Брюсселе, Вашингтоне, Бухаресте проявили озабоченность судьбой молдавского государства. Мало кто знает, что, например, в действующей Конституции словосочетание нация, «молдавский народ» отсутствует. И это ни одну партию, парламент, правительство не волнует уже 25 лет подряд. Впрочем, грузин Иосиф Сталин мог произнести знаменитый тост: «За здоровье русского народа», но для наших вождей-патриотов это словосочетание, похоже, табуировано. Как бы чего не вышло. Раболепное эпигонство элиты привело к ослаблению молдавской государственности, его институтов по его защите, начиная с Конституционного Суда. Происходит девальвация понятий «независимость», «нейтралитет», «суверенитет», «патриотизм». Это что? Утомленность южным солнцем? Нет, это забота о «запасном аэродроме» за Прутом, где недвижимость и «зелень» нынешних правителей на всю оставшуюся жизнь, ещё и внукам хватит. Скорее всего, шкурный интерес и понуждает правящую элиту сидеть на двух стульях. Она хочет и рыбку съесть и на люстре покататься.

Существующая Система с политикой «двойных стандартов» уничтожает, а не укрепляет государство. Мы гибнем как государство и как нация. Будем честны – при нынешнем режиме судьба независимости и нейтралитета страны как никогда в опасности.

Подытожим. Близятся выборы, и мы из людей и граждан снова превратимся в электорат. Кто, какие политические силы станут «Чистильщиками» нынешней олигархической Системы? – вот в чём вопрос, вот в чем главная интрига выборов-2018. Если Система будет лишь перекрашена, то нас ожидает печальный исход. Но это тема отдельной статьи.

Если попытаться выразить самочувствие сегодняшнего избирателя, то можно тремя фразами. Смутно. Мутно. Неуютно. Мы устали от надоевших лиц, «вечных депутатов», научившихся толочь воду в ступе, лгать и обманывать избирателей. Уже сегодня пора им сказать: Хватит! Уходите! Пока не поздно, ибо над режимом тучи ходят хмуро.

Выборы-2018 будут самыми интригующими, ибо они станут полем ожесточённого столкновения левой и правой альтернатив внутренней и внешней политики. Речь идёт о новом «Проекте Республика Молдова». Если он не осуществится, то нам останутся два печальных варианта: распад страны или «бунт беспощадный и бессмысленный».