Российская Федерация, при помощи тираспольского режима, может помешать созданию совместных таможенных пунктов на молдо-украинской границе. Такое мнение озвучили участники передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Бывший представитель Кишинёва в Объединённой контрольной комиссии Ион Ляху считает, что так просто Россия не сдастся. „Россия имеет в Молдове большие и долгосрочные планы. Боюсь, чтобы она что-то не предприняла. Фактически, не проходит и дня, чтобы приднестровские СМИ не показали новости о военных учениях. Боюсь, чтобы не дошло до того, что в какой-то момент Кишинёв скажет: пока не время, нужно ещё подождать”, - заявил Ляху.

Политолог Оазу Нантой также выразил беспокойство по поводу шансов на успех молдо-украинских постов: „Мы слабы и продажны. Один американский журналист связался со мной и сообщил о том, что он проводит расследование заинтересованности Владимира Путина в контрабанде из приднестровского региона. Такого рода интересы присутствуют и в Кишинёве. Не думаю, что от контрабанды откажутся так легко”.

По словам председателя Ассоциации Promo-LEX Иона Маноле, он располагает информацией о том, что тираспольские власти поставили на строгий учёт мужчин, годных к несению военной службы: „Каждый мужчина, достигший 18-летнего возраста, контролируется, в том числе его выезды из региона и возвращения обратно. Это говорит о потенциальной мобилизации”.