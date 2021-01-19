Поначалу никто не верил в его революционную теорию. Секс от увечья

Почему увечный человек для нас в тысячу раз интереснее, чем здоровый? Ответ нашел биолог Амоц Захави. Поначалу никто не верил в его революционную теорию, которую он назвал принципом гандикапа. Однако сейчас признано – это развивает мысль Дарвина, что все процессы эволюции основаны на выборе сексуального партнера.

Представьте себе, что в переполненный автобус, в котором вы едете на работу, входит человек, который встаёт на некотором расстоянии от вас, одной рукой схватившись за поручень, а другой опираясь на палочку. Представьте, что это мужчина средних лет, приятный на вид, стильно одетый и с уверенным взглядом. Женщины, находящиеся в автобусе, начинают с интересом на него поглядывать. Они испытывают необъяснимое притяжение к пассажиру, который, несмотря на свою хромоту, производит впечатление мужчины, твердо стоящего на ногах, успешного и сильного. Вы невольно начинаете придумывать разные истории его непростой судьбы: в детстве он пережил пожар, в котором погибла вся его семья, или, может, в юношестве он был подающим надежды гимнастом, но неудачный поворот на брусьях перечеркнул его чемпионское будущее. Но тут автобус подъезжает к очередной остановке, и мужчина двигается к выходу. Провожая его взглядом, вы замечаете, что в руке у него не трость, а длинный, с нелепо загнутой на конце ручкой зонт. Вся магия разом развеивается. В образе мужчины не остаётся ровным счетом ничего захватывающего. Обыкновенный человек, заурядный симпатичный тип, осознающий свою привлекательность, да ещё и франт – с этим его неудобным огромным зонтом. Что за странная метаморфоза за несколько секунд превращает яркого человека с палочкой в блёклого человека с зонтиком? Почему увечный он был для нас в тысячу раз интереснее, чем здоровый?

Ответ на эти вопросы нашёл замечательный израильский учёный, биолог Амоц Захави. Он посвятил долгие годы своей научной деятельности изучению принципов естественного отбора в развитии видов на Земле. В 1975 году Захави выступил с революционной и спорной теорией, которую назвал принципом гандикапа. Этот принцип уточнял и дополнял предложенную Дарвином мысль, что все процессы эволюции основаны на выборе сексуального партнера и стремлении каждого вида соответствовать высоким требованиям естественного отбора.

Амоц Захави вызвал усмешки у многих коллег, предположив, что в основе эволюции лежит так называемый гандикап – черта или свойство, мешающее особи жить и оставаться в безопасности. В качестве наиболее наглядных примеров гандикапа Захави приводил тяжелые рога оленей или пышный яркий хвост самца павлина. Такие ярко выраженные отличительные признаки не только издалека привлекают хищника, но и сильно усложняют задачу животному, когда ему необходимо спасаться бегством. Чем ярче развит этот признак у самца, тем более доступной добычей он становится – но вместе с тем вызывает гораздо больший интерес у женских особей.

И дело, конечно, не в немом восторге самок, а в обыкновенном инстинкте сохранения рода. Захави объяснял, что при виде небывало пышного хвоста или невероятно огромных и неудобных рогов самка понимает, что данный самец – обладатель лучших генов, ведь ему удалось дожить с таким «богатством» до брачного возраста, не погибнув в лапах врага. Инстинктивно осознавая это, самка естественным образом тянется к самцу с самым ярким и большим хвостом. Он прошёл тест, тогда как остальные самцы подобного теста не проходили – и даже если они все равно сильны и ловки, на первый взгляд это про них никак не скажешь. Некоторые самцы-антилопы подпрыгивают выше, чем остальные, и этот прыжок, хотя и производит сильное впечатление на самок, изначально задумывается для того, чтобы отпугнуть хищника. Казалось бы, умение прыгнуть выше других антилоп – черта скорее положительная, но нет: оказывается, это тоже гандикап, ведь подпрыгивая выше других, самец антилопы теряет время и энергию, которые необходимы ему для того, чтобы убежать от хищника. Самец антилопы с наилучшим геномом тоже прыгает, да еще и выше всех, но всё равно убегает от гепарда – и самка предпочтёт его остальным именно потому, что лихой прыжок не помешал ему спастись.

Амоц Захави родился 1 января 1928 года в Петах-Тикве, в 1953 году он вместе со своим другом Азарией Алоном основал в Израиле Общество охраны природы, которое до сих пор активно заботится о сохранении природных ресурсов страны. Приблизительно тогда же учёный познакомился в Иерусалимском университете с другим замечательным биологом, женщиной-ученым Авишаг Кадман, и в 1954 году они поженились. Авишаг с юных лет увлекалась ботаникой, и её специализацией стало влияние света на развитие и рост растений. Но она принимала самое деятельное участие и во всех научных исследованиях мужа – до конца жизни мужа она была его «адвокатом дьявола»: помогала ученому отыскивать слабые места в его идеях и теориях, вынуждала находить новые и новые доказательства неоднозначным гипотезам. Помимо неоценимой помощи в научных трудах, Авишаг подарила мужу двух дочерей.

В последние годы жизни Захави с интересом говорил, что принцип гандикапа может быть применён и к разным сферам жизни человека – в том числе культурной. Например, культурным гандикапом учёный называл университетское образование. Университеты, говорил он, как тот прыжок у антилопы, отнимают у человека массу времени и сил, заставляя несколько лет заниматься по большей части непрактичными вещами. То же самое можно сказать и об увлечении и занятии искусством. Сами по себе они не позволяют «убегать быстрее других», но зато делают тебя ярче и привлекательнее, позволяют расти в глазах окружающих, наделяют тебя тем самым чрезмерно ярким павлиньим хвостом, которого нет у большинства заурядных людей.

Невозможно в этой связи не подумать, что принцип гандикапа сам стал пожизненным гандикапом для биолога Амоца Захави. Не носись молодой учёный повсюду со своими гениальными идеями, над которыми первое время все лишь подтрунивали, кто знает, обратила бы на него внимание самая умная девушка с кафедры ботаники? Не проводи он бессонных ночей над трудами биологов-эволюционистов, отыскивая ответы на мучившие его вопросы, стала бы его теория спустя три десятилетия одной из ярчайших и единодушно признанных биологами всего мира концепций?

Жизнь и идеи израильского учёного на редкость поучительны и способны вдохновить на подвиги не только академиков-биологов, но и вообще всякого, кто не хотел бы слиться с толпой. Не бояться своих гандикапов, беречь их и развиваться, несмотря на них и благодаря им же, – вот она, нехитрая и глубокая мудрость биолога Амоца Захави, за которую ему глубокий поклон и благодарность. Амоц Захави ушёл из жизни 12 мая 2017 года в возрасте 89 лет.

Ирина Филиппова