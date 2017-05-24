Сколько в Молдове пользователей услуг мобильной телефонии?

В Молдове за первые три месяца этого года было отмечено незначительное увеличение количества пользователей услуг мобильной телефонии, передает NOI.md.

По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, число таких пользователей в I квартале 2017 г. выросло по сравнению с тем же периодом 2016 г. более чем на 7 тыс. (+0,2%) и составило 4 млн. 436,3 тыс.

Как сообщили специалисты НАРЭКИТ, незначительное увеличение общего количества пользователей услуг мобильной телефонии в январе-марте 2017 г. было вызвано расширением абонентской базы компаний Orange Moldova и Moldtelecom (бренд Unite).

Так, абонентская база первого поставщика увеличилась на 21,7 тыс. (+0,8%) и достигла 2 млн. 589,5 тыс., а база второго поставщика – на 4,5 тыс. (+1,3%) и поднялась до отметки 355,2 тыс.

В то же время, абонентская база компании Moldcell сократилась на 19,1 тыс. (-1,3%) и составила 1 млн. 491,5 тыс.

В итоге, уровень проникновения услуг мобильной телефонии на 100 жителей Молдовы увеличился на 0,2 п.п. и составил 124,9%. Это значит, что на 100 жителей нашей страны приходятся в среднем более чем 124 SIM-карты, приобретенные у поставщиков мобильной телефонии, то есть часть пользователей владеют двумя или тремя картами.