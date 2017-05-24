Интернет пестрит объявлениями от бездетных пар, которые ищут суррогатных матерей

Интернет пестрит объявлениями от бездетных пар, которые нуждаются в услугах суррогатных матерей. Не меньше объявлений можно найти и от женщин, готовых выносить чужого ребёнка. И это несмотря на то, что в нашей стране суррогатное материнство запрещено законом. Что говорят об этом молдавские врачи и законодатели, узнаете из репортажа наших коллег из передачи "Moldova, ţară de Minune".

Для Вероники суррогатное материнство - единственный шанс иметь собственных детей. Они с мужем надеялись найти женщину, которая согласилась бы выносить для них ребёнка в Молдове. Но оказалось, что суррогатное материнство в нашей стране запрещено законом.

"Очень тяжело, когда ты готовишься, и вроде всё хорошо, но из-за какого-то закона, из-за людей, которые против этого, ты не можешь осуществить свою мечту."

Многие бездетные пары из нашей страны отправляются решать проблему заграницу, на Украину или в Россию. Это обходится им в десятки тысяч евро.

"Я знаю семейную пару, которая для этого 35 раз ездила в Киев, представляете, 35. А это примерно 35 тысяч километров. Они потратили почти 30 тысяч долларов. Зачем вывозить эти деньги из страны, лучше заплатить налоги и использовать их здесь", - сказал завкафедрой геникологии и акушерства ГУМФ Валентин Фрипту.

Однако в Молдове все же есть женщины, готовые стать суррогатными матерями. Репортёр передачи "Moldova, ţară de minune!" устроила эксперимент и, вжившись в роль, предложила одной бездетной паре выносить ребёнка.

По словам юристов, в отсутствии идеального законодательства существует много рисков. Пары могут передумать и отказаться от ребёнка, или же суррогатная мать не согласится отдавать малыша.

"Суррогатная мать может оказаться в ситуации оставаться с ребёнком на руках. Она ничем не защищена. Ей могут сказать в любой момент: „Извини, это твой ребёнок, покажи нам документы, которые свидетельствуют о том, что это наш ребёнок", - сказала юрист Виктория Павленко.

"Проблема существует и её нужно решать. Мы обязаны вернуться к ней, изучить практику и опыт других стран, в которых действуют такие законы. Привлечь экспертов, как национальных, так и иностранных. У нас есть такая возможность, а парламент может посодействовать и оказать нам поддержку", - отметила депутат Валентина Стратан.

По словам врачей, более 100 женщин в нашей стране ежегодно теряют способность зачать ребёнка.