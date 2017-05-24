Опрос LRP-IMAS // За кого бы проголосовали молдаване на выборах. ПСРМ — 39%, ПДС — 15%, ДПМ — 8%

Если бы в следующее воскресенье состоялись досрочные парламентские выборы, Партия социалистов (ПСРМ) получила бы самый высокий результат — 39% голосов. Это следует из результатов опроса «Общественное восприятие власти, политические партии и избирательная система в РМ».

Согласно опросу, большинство респондентов поддержали бы ПСРМ. Следом идут партия «Действие и солидарность» (ПДС) — 15% и Демократическая партия (ДПМ) — 8%.

Партия «Платформа Достоинство и правда» — 6%;

Партия коммунистов (ПКРМ) — 6%;

«Наша партия» (НП) — 4%;

Либеральная партия (ЛП) — 2%;

Европейская народная партия Молдовы (ЕНПМ) — 2%;

Опрос проводился в апреле-мае 2017 года среди 12 322 граждан из 382 населенных пунктов. Погрешность составляет 1%. Опрос проводился американской компанией Lake Research Partners совместно с Институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу Демократической партии.