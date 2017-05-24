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Политика
Президент Молдовы против ограничения вещания российских каналов
24.05.2017

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что будет блокировать любые законы, направленные на ограничение вещания российских телеканалов в республике.

"Демократы начинают очередную серию спекуляций на тему пропаганды, пытаясь вызвать антироссийскую истерию в обществе — для того, чтобы угодить Западу… Выступаю категорически против такого обострения отношений с нашими российскими партнерами… И буду блокировать принятие любого закона, направленного на то, чтобы посеять смуту в обществе", — подчеркнул Додон в среду написал на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Ранее Ассоциация независимой прессы (АНП) Молдовы представила результаты мониторинга вещания в республике каналов, которые ретранслируют передачи российских телеканалов "Первый канал", РТР, НТВ, РЕН ТВ и СТС. Один из выводов этого исследования — "обеспечить защиту информационного пространства Молдовы от пропаганды и ложной информации". Исследование проводилось с 27 марта по 26 апреля 2017 года, а сам проект профинансировало посольство США в Молдове.
В тоже время представили Демпартии Молдовы, которая является ядром парламентского большинства, заявили, что депутаты фракции вернутся к вопросу о запрете иностранной пропаганды в СМИ. В частности, планируется разработать законопроект, который будет вынесен сначала на публичное обсуждение, а затем зарегистрирован в парламенте. Как отметил пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь, "это не касается определенных каналов. Речь идет о четко выраженной пропаганде, в основном — в российских СМИ".

Ранее в парламенте уже обсуждался законопроект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдовы выступили против принятия этих поправок. Позже депутаты парламента республики утвердили в окончательном чтении поправки к кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.


 
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