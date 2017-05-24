Филип: Наше послание будет жестким

Премьер-министр приветствовал действия Государственной налоговой службы по проверке экономических агентов, занимающихся розничной продажей сигарет, сообщает NOI.md.

По его словам, наложение штрафа в размере более миллиона леев должно послужить уроком для других экономических субъектов, которые не выполняют своих налоговых обязательств.

«Причиной удовлетворения послужит не наложение этих штрафов, а передача очень четкого сигнала всем, кто работает в сфере бизнеса – производителям или продавцам – не уклоняться от уплаты налогов. Это очень ясное требование, мы разработали и регулирующую реформу, чтобы не докучать проверками экономическим агентам. У нас будет много контролирующих учреждений, но они будут более прозрачными», – заявил Филип.

Глава исполнительного органа подчеркнул, что платить налоги должны все, так как те, кто не платят налоги, наносят государству двойной удар.

«Они уклоняются от выплат для социальной сферы, которая должна обеспечить благосостояние граждан. Самое плохое – то, что мы ставим в неравное положение остальных, честных субъектов. Я хочу, чтобы все понимали, наш сигнал будет четким и жестким: платить налоги будут все», – отметил Филип.

Отметим, что более 250 экономических агентов, занимающихся розничной продажей сигарет, подверглись контролю. В результате обнаруженных нарушений наложены штрафы в размере более одного миллиона леев.