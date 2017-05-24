ИСТОЧНИКИ // Эрдоган даст Додону деньги на ремонт президентуры

Глава Турции Реджем Тайип Эрдоган выделит Игорю Додону средства на ремонт здания президентуры, пострадавшего во время протестов 7 апреля 2009 года. Турецкий лидер пообещал предоставить президенту РМ около 7 миллионов долларов, сообщили Deschide.MD источники в президентуре.

Стороны пришли к соответствующей договоренности на встрече в Стамбуле, где Игорь Додон находится с официальным визитом. Отметим, что в администрации президента до сих пор не упоминали об этой встрече.

Источники также сообщили, что в ближайшие дни правительство пересмотрит решение о передаче здания в ведение аппарата президента.

Ремонтные работы начнутся сразу, как только здание передадут в ведение президентуры. По предварительным оценкам, ремонт будет завершен к концу текущего года.

Напомним, на прошлой неделе проект решения о передаче здания был включен в повестку правительства, однако не набрал нужное число голосов. На голосовании проект поддержали только Октавиан Армашу (Министерство финансов), Ирина Влах (башкан Гагаузии), Стелла Григораш (Министерство труда), Руксанда Главан (Министерство здравоохранения) и Виталие Чолак (Министерство информационных технологий).

В подчинение главы государства должны перейти три здания площадью 1360,2 м2, 817 м2, 810,4 м2, а также участок земли площадью 1,2449 га, которая находится в собственности государства.

В ответ Игорь Додон заявил, что продолжит настаивать на возврате президентуры: «Надеюсь, у премьер-министра Филипа будет больше здравого смысла, чем у некоторых его подчиненных, и он объяснит, почему государственное здание, лежащее в руинах, — это позорное пятно на имидже страны».