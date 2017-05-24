Правительство поддержало законодательную инициативу депутатов, согласно которой продажа алкогольной продукции лицам младше 21 года будет запрещена. В настоящее время порог составляет 18 лет, передает IPN.

Продавцы обязаны будут требовать от покупателей удостоверение личности или другой официальный документ с фотографией, подтверждающий возраст. В случае, если покупатель откажется предъявить документ, удостоверяющий личность, продавец не вправе будет продавать ему алкогольную продукцию.

При обсуждении данного проекта закона акцент делался на ужесточение контроля и санкций за несоблюдение законодательства о продаже алкогольной продукции, а так же на дальнейшее ограничение рекламы алкоголя и активизации действий по продвижению здорового образа жизни.