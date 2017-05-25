Осенью в Кишинёве пройдёт концерт, на котором выступят участники Евровидения-2017

Некоторые участники Евровидения-2017 дадут концерт в нашей стране. Организует его группа SunStroke Project. Подробности предстоящего мероприятия музыканты рассказали на прошедшей сегодня пресс-конференции. Поделились они и своими планами на будущее.

Музыканты рассказали, что гордятся достигнутым успехом. Поведали они и о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться.

Немало усилий приложили артисты, в том числе заучивая танец. Репетиции длились часами.

Выступление группы отметили многие зарубежные артисты. Больше всего музыкантам запомнилось поздравление российского певца Филиппа Киркорова.

У ребят много планов на будущее. Пятого июня в Париже они примут участие в ток-шоу. Затем музыканты отправятся в турне по Европе. А осенью SunStroke Project планирует грандиозный концерт в Кишинёве с участниками Евровидения.

В планах также - видеоклип на новую песню и совместная работа с некоторыми участниками песенного конкурса. В финале Евровидения группа SunStroke Project заняла третье место - это пока лучший результат Молдовы.