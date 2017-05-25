1 июня – выходной день, с отработкой

В четверг, 1 июня, когда отмечается Международный день защиты детей, объявлен выходным днем для бюджетников, с отработкой в субботу, 24 июня, передает IPN со ссылкой на решение правительства.

Решение парламента об объявлении 1 июня нерабочим днем в Республике Молдова было утверждено в прошлом году в конце мая. Правительство должно было утвердить соответствующие изменения в Трудовом кодексе, но этого пока не было сделано.

По этой причине и в этом году все, кто будет отдыхать 1 июня, должны будут отработать этот рабочий день в одну из суббот.