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Общество
1 июня – выходной день, с отработкой
25.05.2017

В четверг, 1 июня, когда отмечается Международный день защиты детей, объявлен выходным днем для бюджетников, с отработкой в субботу, 24 июня, передает IPN со ссылкой на решение правительства.

Решение парламента об объявлении 1 июня нерабочим днем в Республике Молдова было утверждено в прошлом году в конце мая. Правительство должно было утвердить соответствующие изменения в Трудовом кодексе, но этого пока не было сделано.

По этой причине и в этом году все, кто будет отдыхать 1 июня, должны будут отработать этот рабочий день в одну из суббот.


 
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