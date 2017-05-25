Реформа правительства: будут ли чиновники голосовать за тех, кто намерен оставить их без куска хлеба?

Думитру БАРБАЛАТ

Председатель Демпартии Влад Плахотнюк представил структуру нового правительства из девяти министерств, после чего и премьер-министр Павел Филип рассказал подробно о проекте закона о правительстве и о составе правительства.

Итак, останутся только девять министерств из 16: минэкономики; МИДЕИ; минфин; МВД; минюст; минобороны; министерство образования, культуры и исследований; министерство труда, социальной защиты и здравоохранения; министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

У премьера будут только три заместителя, исключена должность заместителя премьера по экономике.

При правительстве предполагается оставить семь агентств: публичных услуг (недавно создано), публичной собственности (сейчас при минэкономики), инвестиций, по интеллектуальной собственности (AGEPI), агентство «Инновации Молдова», агентство по лекарствам и медицинским изделиям и служба государственной охраны.

Будут также структурные подразделения: сфис премьер-министра, госканцелярия, бюро по финансовым исследованиям, компания медицинского страхования, касса социального обеспечения, центр экспертизы, национальное бюро статистики и бюро по реинтеграции.

При министерствах будут существовать 43 агентства (сегодня – 55).

Кстати, в прошлом году уже было решено сократить контрольные органы и оставить только 14.

К чему все это приведет?

Во-первых, к неуверенности в завтрашнем дне всех госслужащих всех госструктур – министерств, ведомств, агентств, инспекций и служб.

Во-вторых, вряд ли удастся сохранить оставшихся грамотных служащих. Они, скорее всего, подберут себе другую работу, более спокойную, с гарантией завтрашнего дня.

В-третьих, вряд ли эти обещанные пертурбации смогут убедить нынешних чиновников завтра голосовать за тех, кто их может оставить без куска хлеба и без веры в спокойное будущее.

Непонятно, зачем спешат объявлять о реформах всех структур госаппарата, если проект закона о правительстве только-только выставили для публичных консультаций? То есть все эти консультации изначально не могут повлиять на проект? Между тем в нем немало недоработок, да и сами авторы буксуют и путаются, начиная разъяснять грядущие изменения. Ведь, если проект не предусматривает даже названий новых министерств, нет никакой гарантии, что после его утверждения у кого-то не появится нового видения и нового представления о составе правительства. Хотя и до утверждения предложенного проекта вполне могут появиться дополнения и изменения.

В настоящее время при правительстве, министерствах и самостоятельно (при парламенте) существуют всего 73 структур: 37 агентств, 12 инспекций, 8 служб и 16 различных других структур.