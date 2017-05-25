Юрие Чокан: Министерские должности больше не будут распределяться по политическому признаку

После реформирования системы центрального государственного управления министерские должности больше не будут распределяться по политическому признаку. В этом заверяет директор Центра внедрения реформ Юрие Чокан. Соответствующее заявление прозвучало в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Распределение должностей будет происходить исключительно по принципу профессионализма. Больше не будет распределения по политическому признаку. Максимум через две недели правительство завершит разработку законопроекта, и после того, как будет готова правовая база, мы также включимся в процесс и окажем существенную поддержку этой реформе”, - рассказал Чокан.

Чиновник также сообщил, что часть госслужащих, которые будут уволены, будут вновь приняты на работу, исходя из результатов их деятельности в предшествовавший реформе период.

Аналитик Виорел Киврига отнёсся к заявлениям Чокана скептически: „Эффективное правительство состоит из людей, обладающих навыками, людей, которые что-то производят. У нас ситуация иная. Приходят делегаты от нанашей и кумовьёв, трудоустройство происходит на основе критериев лакейства, а не профессионализма”.

ДПМ, главная правящая партия, объявила о предстоящей реформе правительства, которая предусматривает сокращение числа министерств с 16 до 9.