Православные христиане празднуют Вознесение Господне

В четверг, 25 мая, православные христиане празднуют Вознесение Спасителя Иисуса Христа. В народе этот праздник называют Спасом. Вознесение Господне является двунадесятым праздником и отмечается через 40 дней после Пасхи.

Настоятель церкви Святой Преподобной Параскевы из Яловень Олег Урсу рассказал корреспонденту IPN, что Христос сам предрёк, что Он вознесётся туда же, откуда пришёл, и через 40 дней после Воскресения Иисус призвал своих учеников, взошёл с ними на гору и вознёсся на небеса.

В канун этого дня в храмах проходят всенощные службы, а утром служат Божественную литургию. Христиане приветствуют друг друга словами: „Христос вознёсся!”. И слышат в ответ: „Воистину вознёсся!”

Настоятель также отметил, что христианам следует молиться и прославлять Господа ежедневно, а особенно в праздничные дни. Он призвал прихожан принять участие в празднике, но не превращать этот день в повод для кутежа, а помнить об его истинном смысле.

Традиция приветствовать друг друга словами „Христос вознёсся!” – „Воистину вознёсся!” разнится в зависимости от региона страны. В одних населённых пунктах православные приветствуют друг друга таким образом в течение одного дня, в других – на протяжении трёх или даже десяти дней. Как и на Пасху, на праздничном столе в этот день присутствуют крашеные яйца и паска.