Канду — Додону: Закон о борьбе с пропагандой будет принят

Председатель парламента Андриан Канду заявил, что президент Игорь Додон будет обязан промульгировать закон о борьбе с российской пропагандой в Молдове, потому что процедура промульгации четко оговаривается Конституцией.

«Я не знал, что президенту Додону нравится дезинформация, влияние некоторых государств на прессу и вмешательство во внутренние дела государства. Пропаганда и дезинформация — явления, с которыми ведут борьбу многие государства и организации. Мы тоже предлагаем с этим бороться. Что касается промульгации закона, мы утвердим закон, а потом будем следовать Конституции. Когда мы получим первый отказ президента, проект будет второй раз поставлен на голосование в парламенте, а затем вновь отправлен на промульгацию. Эти процедуры предусмотрены Конституцией, речь не о желании тех или иных людей», — заявил Андриан Канду.

Напомним, Додон заявил, что всеми силами будет блокировать проект по борьбе с иностранной пропагандой в молдавских СМИ, инициированный накануне Демократической партией. По его словам, инициатива направлена, в первую очередь, против России.

«Я выступаю категорически против обострения отношений с нашими российскими партнерами ради удержания у власти партии, потерявшей доверие населения и пытающейся угодить Западу. И буду блокировать принятие любого закона, направленного на то, чтобы посеять смуту в обществе», — сказал он.

Президент подчеркнул, что прикрываясь борьбой с пропагандой, демократы пытаются скрыть провалы проевропейской коалиции.