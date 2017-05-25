Молдавский актёр театра и кино вновь стал попрошайничать на улицах

После затянувшейся депрессии молдавский актёр театра и кино Георге Грыу до сих пор остается на улице, прося у прохожих в городе денег на хлеб.

Два года назад актер решил полностью поменять образ жизни и начать вновь бороться с депрессией. Он лечился в реабилитационной клинике от алкогольной зависимости, намеревался вновь вернуться в театр и даже выпустил книгу.

Георге Грыу в 2015 году во время выпуска своей книги

Но за последние два года дела актера так и не пошли в гору. Журналисты Protv.md заметили молдавского актера в центре Кишинева на скамейке перед магазином. Георге Грыу был израненным, плохо выглядел и продолжал употреблять алкоголь.

"Я хочу измениться, но у меня нет никакой поддержки", - отметил Грыу.

Актер также добавил, что сейчас живет с тремя своими собутыльниками в одной столичной квартире.

Георге Грыу 24 мая 2017 года

История неудач молдавского актера началась в 2011 году. Он стал бездомным и попрошайничал еду и деньги у прохожих. Спустя два года Георге Грыу решил покончить с бездомной жизнью и вернуться в театр. В 2014 году он выпустил свой стихотворный сборник. После у него получилось наладить отношения с дочерью, которая является российской актрисой Еленой Грыу.

Но что-то пошло не так, и жизнь актера опять пошла на спад. Один из российских телеканалов дал денег актеру, но, по его словам, он их пропил. Сейчас Георге Грыу опять стал алкоголиком.

Помощь от родных артист отказывается принимать, так как считает, что это он должен им помогать, а не они ему.

Фото, видео: protv.md