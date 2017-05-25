Влад Плахотнюк заявил, что он даже не задумывался об уходе из политики

Попытка убийства председателя Демократической партии Влада Плахотнюка может быть связана с расследованием дела об отмывании российских 22 млрд долларов в одном из молдавских банков.

Об этом Влад Плахотнюк рассказал в интервью румынскому порталу știripesurse. Он добавил, что после этого случая и не задумывался об уходе из политики, чтобы выйти из поля зрения заказчиков покушения. Плахотнюк хочет сделать всё возможное, чтобы банковскую систему страны больше не использовали для отмывания денег.

Председатель ДПМ говорит, что прогресс в расследовании отмывания 22 млрд долларов беспокоит определённые круги вне Молдовы. Он заявил, что ему известны имена заказчиков - и причины, и скрываться он не намерен. Однако он не собирается позволять кому бы то ни было использовать банковскую систему Молдовы для отмывания миллиардов долларов, сообщает canal3.md.

Имён председатель ДПМ не назвал. Но прокуроры заявили, что один из заказчиков его покушения - преступник Григорий Карамалак по кличке Болгар, который скрывается в Москве. Другой заказчик якобы отбывает наказание в одной из молдавских тюрем.

В ходе интервью Влада Плахотнюка спросили также об отношении власти с президентом страны. Он заявил, что Игорю Додону сейчас на руку война с властью, которая привела бы к падению правительства и экономической блокаде Молдовы. Поэтому он провоцирует лидеров ЕС, чтобы они отказались от нашей страны. Зато правая оппозиция не противостоит, как должна была бы, но всё, что делает - ему на пользу.

Говорил Плахотнюк и о критике оппозиции в адрес прокуроров, которые ведут борьбу с коррупцией на высоком уровне. По словам Плахотнюка, раньше говорилось, что в отношении высокопоставленных чиновников не проводятся расследования, а ныне борьбу с коррупцией сама же оппозиция называет политической чисткой. И это несмотря на то, что два министра, один замминистра и другие высокопоставленные чиновники, проходящие по делам о коррупции, представляют правящие партии, в том числе ДПМ.

Лидер демократов добавил, что ДПМ вернулась к проекту об ограничении пропаганды, чтобы очистить медиапространство от манипуляции некоторых российских телеканалов. Из-за этого проекта пострадает и один из телеканалов, которые он основал. Председатель демократов отметил, что наша страна продолжит европейский путь и не изменит свей позиции.