Додон — Красносельскому: Или с нами, или с Украиной. Независимости не будет никогда

«У Молдовы нет будущего без Приднестровья, и у Приднестровья будущего нет. Мы найдем формулу, которая позволит стать единым государством». Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в эфире передачи «Главный вопрос» на телеканале NTV Moldova.

По словам Додона, Приднестровье никогда не получит независимость. «У Молдовы нет будущего без Приднестровья, и у Приднестровья будущего нет. Когда кто-то с левого берега говорит, что мы не были вместе, я отвечаю: "Вы с украинцами были вместе". Вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта Российской Федерации не будет, только объединение в рамках единого государства. Мы найдем формулу, давайте сядем, обсудим», — сказал он.

Молдавский президент также назвал лидера Тирасполя Вадима Красносельского «заложником системы», которая строилась много лет.

«У них долги за газ 7 миллиардов [долларов]. Они никогда не платили за газ. Я себе задаю вопрос: "Если у вас такая низкая цена на газ, почему ваши товары, ваша экономика неконкурентноспособна?" А кроме этих семи миллиардов в экономику, напрямую в бюджет Приднестровья вложили ещё более 15 миллиардов долларов за последние 25 лет. Правый берег никогда такого не получал. С такими деньгами в регионе, где проживают 300-400 тысяч человек можно сделать второй Дубай. В этом проблема. Есть силы, которые не хотят, чтобы мы сближались», — сказал Додон.

Напомним, лидер Тирасполя Вадим Красносельский заявил во вторник, 23 мая, что Тирасполь не заинтересован в плане федерализации Молдовы, потому что жители Приднестровья на референдуме в 2006 году проголосовали за независимость с последующим объединением с Российской Федерацией. По его мнению, Кишинев также не готов к федерализации.

«Готовы ли молдавские политики поменять конституцию, законодательство, отменить некоторые законы, придать русскому языку статус государственного, предоставить статус Вооруженным силам Российской Федерации на территории Приднестровья?», — сказал Красносельский.