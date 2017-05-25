Первое интервью Советника президента по связям с диаспорой Кристины Буга

Кристина Гурез

В интервью порталу ТРИБУНА советник президента по связям с диаспорой Кристина Буга ответила на ряд вопросов, ответы на которые мы предлагаем Вам ниже:

Т.: Г-жа Буга, что побудило Вас принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности советника президента по связям с диаспорой?

К.Б.: В прошлом году, получив докторскую степень, я вернулась домой. Мной двигало желание изменить что-то к лучшему в своей стране и найти применение знаниям, энтузиазму и энергии. Работая с двумя президентскими советниками, я научилась искать решения, узнала в какие учреждения нужно обращаться, и какие шаги предпринимать для решения проблем.

Т.: Что Вы почувствовали, когда узнали, что приняты на эту должность?

К.Б.: Я очень обрадовалась и очень расчувствовалась, потому что сразу осознала, какая на мне будет ответственность, и какие объемы работы меня ждут.

Т.: Что Вам было известно о президенте Игоре Додоне до того, как Вы прислали свое резюме?

К.Б.: Я знала, что он председатель ПСРМ, и я следила за предвыборной кампанией. Скажу честно, до встречи с ним я находилась под влиянием отрицательной информации из СМИ. После того как он вступил в должность, я познакомилась с командой его советников, и участвовала в ряде его встреч с высокопоставленными лицами, во время которых мое мнение о нем изменилось. Г-н Додон очень знающий и энергичный человек, для него важен каждый человек, независимо от занимаемой должности.

Т.: Как прошла первая беседа с главой государства? Какое впечатление он на Вас произвел?

К.Б.: Он очень прямолинеен, не любит пустой болтовни. Он предприимчивый и очень энергичный.

Т.: Организация встречи президента с диаспорой в Турции была для Вас первым испытанием? Как все прошло?

К.Б.: Думаю, что я справилась. В самом начале люди были немного сдержанными, но потом многие из них рассказали мне о своих проблемах и инициативах.

Т.: Каковы Ваши приоритеты на этой должности?

К.Б.: Первое, что я сделаю – займусь картографированием молдавской диаспоры. Это позволит оценить положение наших граждан, учесть все двусторонние соглашения, подписанные нашей страной, и составить список мер, которые необходимо предпринять для улучшения ситуации наших граждан за рубежом. Я намерена наладить связи с нашей диаспорой, найти интересные инициативы, и попробовать продвинуть их на уровне президента страны. Хочу также создать интерактивную платформу на сайте президента.

Т.: Каково Ваше видение ситуации молдавской диаспоры на данный момент? Каковы основные проблемы, и как их можно решить?

К.Б.: Самые животрепещущие проблемы связаны с обеспечением права на труд и с социальными правами молдавских граждан, работающих за рубежом. Второй проблемой является вопрос признания молдавских дипломов, ученых степеней и ученых званий. Третьей проблемой, на мой взгляд, является непрозрачность рынка труда в Молдове. В нашей стране все ощутимей нехватка кадров. Моя задача – проинформировать граждан о возможностях трудоустройства в Молдове.

Т.: Как бы вы хотели, чтобы выглядела ситуация во вверенной Вам сфере к окончанию срока Вашего мандата?

К.Б.: Я очень хотела бы, чтобы наши граждане за рубежом снова доверяли государственным учреждениям, чтобы они верили в свою страну, понимали свою значимость для страны, и знали, что только с их помощью можно что-то изменить к лучшему.