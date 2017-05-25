Новое решение НБМ по монетарной политике

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы на своем последнем заседании от 24 мая 2017 г. единогласно принял решение сохранить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне в размере 9% годовых, передает NOI.md.

По сообщению НБМ, было также решено сохранить процентные ставки по кредитам овернайт на текущем уровне в размере 12% годовых, а по депозитам овернайт – на текущем уровне в размере 6% годовых.

В то же время Центробанк сохранил норму обязательных резервов от привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемой валюте на текущем уровне в размере 40% от расчетной базы, а норму обязательных резервов по привлеченным средствам в свободно конвертируемой валюте – на уровне 14% от расчетной базы.

Как отмечают в НБМ, решение о сохранение базисной ставки рефинансирования на уровне 9% годовых нацелено на возврат инфляции в вариативный интервал ± 1,5 процентного пункта от целевого показателя 5% в среднесрочный период, путем поддержки процессов кредитования и сбережения.

В НБМ подчеркивают, что меры монетарной политики, принятые Нацбанком в течение 2016 г. и до настоящего времени, еще распространяются по различным каналам передачи в национальной экономике, влияя в том числе на процентные ставки по кредитам и депозитам в национальной валюте, тем самым оказывая дальнейшее воздействие на эволюцию инфляции.

Следующее заседание Исполнительного комитета НБМ по монетарной политике состоится 29 июня 2017 г.