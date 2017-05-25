(Breaking news) Дорин Киртоакэ спешно покинул Молдову

После показаний Игоря Гамрецкого генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ позвонил своему дяде, лидеру Либеральной партии Михаю Гимпу, и сказал, что покинул страну и больше не вернется в Молдову, сообщает Noi.md с ссылкой на надежные источники, пожелавшие сохранить анонимность.

Киртоакэ сказал, что не вернется в Кишинев, и его решение связано с вчерашним освобождением из изолятора и помещением под домашний арест главы Управления транспорта Игоря Гамрецкого. Гамрецкий, который подозревается в причастности к делу о платных парковках, дал показания о Дорине Киртоакэ и схемах, в которых тот участвовал, злоупотребляя должностью, занимаемой им в течение восьми лет. Информация о том, что Дорин Киртоакэ фигурирует в ряде уголовных дел, ранее обсуждалась в прессе.

С начала этой недели Киртоакэ находится за границей, а традиционное еженедельное заседание муниципальных служб примэрии, которое проводится каждый понедельник, не состоялось. В отсутствии Киртоакэ такие встречи обычно проводил вице-примар Нистор Грозаву, который сейчас находится под домашним арестом в качестве подозреваемого в деле о платных парковках.

В то же время в Кишиневе практически завершен процесс сбора подписей для проведения референдума по отставке Дорина Киртоакэ. К утру 25 мая было собрано более 55 000 подписей, а для того, чтобы референдум состоялся, требуется около 65 000 подписей.