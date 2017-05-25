Михай Гимпу: Дорин Киртоакэ в Кишиневе и никуда уезжать не собирается

Председатель ЛП Михай Гимпу опроверг информацию о том, что мэр Кишинева Дорин Киртоакэ сбежал из Молдовы и не собирается сюда возвращаться. Ранее о вероятном отъезде мэра написал портал Noi.md со ссылкой на свои источники.

По словам источника издания, Киртоакэ не намерен возвращаться в Молдову после того, как глава управления транспорта Игорь Гамрецкий дал показания по делу о платных парковках, цитирует newsmaker.md

Новостной портал Noi.md со ссылкой на анонимный источник сообщил, что «мэр Кишинева Дорин Киртоакэ рассказал своему дяде Михаю Гимпу по телефону, что не вернется в Молдову». «Это решение связано с тем, что вчера, 24 мая, глава управления транспорта Игорь Гамрецкий дал показания против Дорина Киртоакэ по делу о платных парковках и был переведен из изолятора НЦБК под домашний арест», — сообщает Noi.md.

Информацию об отъезде Киртоакэ на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал и муниципальный советник от ПСРМ Ион Чебан.

«Киртоакэ хитрее, чем Филат? Уехал из страны и никто не может сказать, где он, Гамрецкий и Грозаву сотрудничают со следствием», — написал Чебан.