Предполагаемый дом Плахотнюка обошелся в 150 миллионов леев

Бизнесмен, вхожий в политические круги, и брат директора предприятия Почта Молдовы вовлечены в сделки на сумму более 150 миллионов леев. Деньги предназначались на покупку элитной недвижимости, в районе парка Валя Морилор, которую приписывают олигарху, Владимиру Плахотнюку.

В апреле 2017 года зампредседателя движения Антимафия, Даниела Бодрук сообщила, что председатель ДПМ Влад Плахотнюк переезжает в новый дом "который находится на пересечении столичных улиц Тимиш и Бужорилор, у парка Валя Морилор". Вскоре представители Демократической партии полностью опровергли информацию, появившуюся в СМИ.

Журналисты zdg.md провели свое расследование. По их данным, на перекрестке названных улиц явно выделяется роскошное двухэтажное здание окруженное высоким бетонным забором. Из-за забора здание можно разглядеть только с воздуха. Соседи уже окрестили строение местным "Белым домом", за сходство с резиденцией американских президентов в Вашингтоне.

По информации, изложенной в расследовании, здание было построено семьей молдавского бизнесмена Владимира Руссу. В январе 2017 года объект передан на баланс компании Business Agreement, собственниками которой являются Владимир Руссу и Нина Лодыгина.

14 марта 2017 кипрская компания Investar Investments Limited покупает Business Agreement вместе с ее активами. Стоимость сделки составила около 154 миллиона леев или 7,6 миллионов евро. В ходе сделки, кипрскую компанию представлял небезызвестный молдавский бизнесмен Юрий Лункашу.

Лункашу - преуспевающий молдавский предприниматель, которого в 2000-х годах пресса не раз называла приближенным тогдашнего президента Владимира Воронина. А в 2014 году Rise Moldova опубликовал фотографии Лункашу в сопровождении Владимира Плахотнюка во французском городе Сье.

Кроме того, по информации журналистов участок прилегающий к величественному зданию, принадлежит некоему Анатолию Настасу, родному брату директора предприятия Почта Молдовы, Сергея Настаса. Через этот участок осуществляется доступ грузового транспорта к основному зданию.