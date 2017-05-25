Главная Дело о банковском мошенничестве: бывший депутат Кирилл Лучинский задержан Новый поворот в деле о махинациях в Банка де Экономий. Задержаны три человека, включая бывшего депутата парламента. Источники в НЦБК подтвердили, что это Кирилл Лучинский.

По данным следствия, он был владельцем двух фирм, на счета которых поступили токсичные кредиты, полученные в проблемных банках.



В первом случае на счет в Лихтенштейне на основании фиктивных контрактов перевели 440 тысяч долларов. Во втором - другая фирма, тоже принадлежавшая Лучинскому, получила в Унибанке беззалоговый кредит в пять миллионов леев. Позже деньги перевели в офшор. В НЦБК уточнили, что в схеме было трое посредников - двоих взяли под стражу, еще одного ищут. Всем грозит до 10-ти лет тюрьмы.

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