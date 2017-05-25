Муниципальный советник Олег Онищенко задержан на заседании МСК

(UPDATE 16:35) Муниципальный советник Олег Онищенко был задержан на заседании Мунсовета Кишинева. Операция связана с делом о платных парковках, утверждают источники Deschide.MD. Сотрудникам НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры пришлось бежать за советником по коридорам мэрии.

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) в настоящее время находятся в приемной Дорина Киртоакэ, пишет protv.md. Полчаса назад пресс-секретарь мэрии Вадим Брынзанюк сообщил Deschide.MD, что мэр Кишинева приехал в офис.