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Муниципальный советник Олег Онищенко задержан на заседании МСК
25.05.2017

(UPDATE 16:35) Муниципальный советник Олег Онищенко был задержан на заседании Мунсовета Кишинева. Операция связана с делом о платных парковках, утверждают источники Deschide.MD. Сотрудникам НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры пришлось бежать за советником по коридорам мэрии.

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) в настоящее время находятся в приемной Дорина Киртоакэ, пишет protv.md. Полчаса назад пресс-секретарь мэрии Вадим Брынзанюк сообщил Deschide.MD, что мэр Кишинева приехал в офис.


 
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