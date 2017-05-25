Додон исключил возможность присоединения Приднестровья к России

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) никогда не получит независимость и никогда не станет частью России. Об этом он сказал в ходе выступления на телеканале НТВ-Молдова, передает портал Newsmaker.md.

Своей главной целью Додон назвал объединение страны. По его словам, у Молдавии нет будущего без Приднестровья, а у Приднестровья — без Молдавии. «Когда кто-то с левого берега говорит, что мы никогда не будем вместе, я спрашиваю: хотите в Украину? Вы должны выбрать, дорогие приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса как субъекта Российской Федерации не будет, только объединение в рамках единого государства. Мы найдем формулу. Давайте обсуждать», — сказал молдавский лидер.

Он добавил, что долг Тирасполя за газ составляет семь миллиардов долларов, а также удивился тому, что при низких тарифах на топливо товары ПМР остаются неконкурентоспособными. «За последние 25 лет в экономику Приднестровья было инвестировано примерно 15 миллиардов долларов. С такими деньгами в регионе, где проживают 300-400 тысяч человек, можно было построить второй Дубай. Здесь кроется проблема. Есть силы, которые не хотят нашего сближения», — отметил Додон.

23 мая президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь не интересует план федерализации Молдавии, поскольку Приднестровье хочет независимости, а затем объединения с Россией. Он также обвинил молдавских политиков в том, что они и сами не хотят федерализации и предложил сосредоточиться на вопросах экономики и культуры, передавал портал «Новости Приднестровья».

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В 2006 году в республике прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей республики высказались за независимость с последующим вхождением в состав России.