Федор Гелич: "Сотрудники CNA прямо во время заседания начали вылавливать консильеров по зданию как зайцев на охоте, а те пытались сбежать"

Сегодня, 25 мая, Национальный антикоррупционный центр задержал генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ, сообщает Actualitati.md. Информацию подтвердил пресс-секретарь столичной примэрии Вадим Брынзанюк. По предварительной информации он подозревается в коррупции и извлечении выгоды из влияния.

До этого НЦБК сообщил о задержании двух советников муниципального совета Кишинева и секретаря примэрии Валериу Диденку. Задержанных обвиняют в коррупции, извлечении выгоды из влияния и злоупотреблении служебным положением. Одним из задержанных является Олег Онищенко, который недавно был исключен из фракции Партии социалистов. Он был задержан во время заседания МСК, которое проходило в четверг в здании муниципального предприятия "Apa-canal", и попытался бежать, но был задержан оперативниками в помещении предприятия. Второй задержанный - Геннадие Думански.

Председатель общественной организации Моя Молдова" Федор Гелич рассказал в соцсетях о том, как был свидетелем арестов:

"Сегодня , вместе с детьми и молодёжью, я пришёл на консилиум защитить детский ансамбль музыки и танца "Comoara", который примария решила ликвидировать и 150 детей выбросили на улицу. Подошёл к социалистам, изложил суть дела, все хором поддержали, молодцы. Ждём начало заседания, началось с задержанием, так как не было кворума. Наконец, собрались, но консильеры от партии Усатого так и не пришли. Идёт заседание, подходят к нашему вопросу, готовлюсь выступить в защиту детского ансамбля.

В это время заседания в рядах либералов началось беспокойство, начали усердно друг другу что-то передавать.

Вдруг консильер Онищенко вскакивает и бежит к выходу. С другого выхода выбежали сотрудники CNA и побежали за Онищенко. Все вскочили. Никто не понимал, что происходит. Либералы побледнели, и у каждого на лице был страх, и у каждого было написано: за кем ещё пришли, не за мной ли? Вдруг хором встали и вышли из зала заседания. Социалисты стали требовать вернуться и продолжить работу. Я подошёл к микрофону и начал возмущаться.

Началась паника, сотрудники CNA прямо во время заседания начали вылавливать консильеров по зданию как зайцев на охоте те пытались сбежать.

Социалисты начали меня обвинять, что это я виноват, что это я привёл сотрудников CNA.

Начал отшучиваться: "Да, я договорился с CNA, что они начнут операцию по аресту, после того, как консильеры проголосуют за наш вопрос и отменят решение о ликвидации детского ансамбля, но CNA не выдержали, поспешили и наш вопрос не был проголосован".

Наш вопрос перенесли на другую неделю.

Короче, вышли мы с детьми огорчённые, но получили удовольствие от увиденного. Хоть чем то Бог наказал консильеров, которые нанесли детям ощутимую боль".

До этого социалист Ион Чебан предположил, что вышедшие из изолятора под домашний арест Нистор Грозаву и Игорь Гамрецкий освободили место для своего начальника Киртоакэ. По словам Чебана, мэр внезапно пропал: "Киртоакэ уехал из страны, никто точно не знает где он. Грозаву и Гамрецкий, сотрудничающие со следствием, перешли под домашний арест. Это сотрудничество со следствием означает, что освобождается место для того, кто постоянно издевался над Кишиневом? Киртоакэ хитрее Филата?".

В понедельник оперативное заседание примэрии Кишинева не состоялось из-за того, что Дорин Киртоакэ уехал на очередное европейское мероприятие, а вице-примары, раньше проводившие планерку в его отсутствие, под арестом. Пресс-секретарь столичной примэрии Вадим Брынзанюк заявил, что Киртоакэ до сих пор находится в Минске.

После начала обысков в примэрию прибыла карета скорой помощи, сообщает А-tv.md.