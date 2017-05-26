Богдан Цырдя: Почему ПКРМ сдала власть

Бог­дан Цыр­дя, поли­то­лог

Послед­ние пару недель ком­му­ни­сты — толь­ко не смей­тесь! — нача­ли всех под­ряд обви­нять в сго­во­ре с «кук­ло­во­дом».

…Воро­нин, кото­рый, соб­ствен­но, и создал Пла­хот­ню­ка, помог стать ему мил­ли­ар­де­ром и чуть было не назна­чил пре­мье­ром! Это в 2008-м. В 2010 году Вла­ди­мир Нико­ла­е­вич вёл пере­го­во­ры о созда­нии аль­ян­са с Пла­хот­ню­ком; в 2012-м «слил» соци­аль­ный марш по прось­бе Пла­хот­ню­ка; в мае 2013-го отка­зал­ся от борь­бы про­тив Пла­хот­ню­ка, дав тому воз­мож­но­сть про­гнуть Фила­та; в 2014 году выгнал из Пар­тии ком­му­ни­стов кри­ти­ков Пла­хот­ню­ка; в янва­ре 2015-го голо­со­вал за пра­ви­тель­ство Фила­та и Пла­хот­ню­ка, кото­рое выда­ло 5,4 млрд леев бан­кам Шора, а потом и вовсе сдал 14 депу­та­тов для созда­ния боль­шин­ства Пла­хот­ню­ка.

Он же в 2016 году, по прось­бе Пла­хот­ню­ка, бой­ко­ти­ро­вал пре­зи­дент­ские выбо­ры. А потом и ина­у­гу­ра­цию пре­зи­ден­та.

И сей­час Вла­ди­мир Нико­ла­е­вич «доста­ёт» пре­зи­ден­та за то, что тот 9 мая участ­во­вал в пара­де на Крaс­ной Пло­ща­ди вме­сте с Пути­ным!

В ЧЁМ сговор?

Ата­ки ком­му­ни­стов лег­ко объ­яс­ни­мы. Эти гос­по­да все­гда дей­ство­ва­ли по указ­ке «кук­ло­во­да» и в связ­ке с оли­гар­ха­ми из аль­ян­са.

Рань­ше и пред­по­ло­жить ник­то не мог, что в 2008 – 2011 гг. все СМИ ПКРМ финан­си­ро­ва­лись лич­но Пла­хот­ню­ком. И сего­дня даже смеш­но наблю­дать, как быв­шие «крас­ные» жур­на­ли­сты вою­ют про­тив соб­ствен­но­го спон­со­ра.

Moldtelecom — под­кон­троль­ная Дем­пар­тии ком­па­ния — в 2009 – 2012 годах пред­по­чи­та­ла тес­но сотруд­ни­чать с Moldconstruct Market — фир­мой, в кото­рой Олег Воро­нин рабо­тал «про­стым эко­но­ми­стом». По дан­ным газе­ты Adevărul (12 декаб­ря 2011 г.), толь­ко в 2009 – 2010 гг. фир­ма Moldconstruct Market име­ла кон­трак­ты с Moldtelecom на сум­му в 53 мил­ли­о­на леев.

Все­го же за этот пери­од Moldtelecom при­об­рёл услуг и обо­ру­до­ва­ния на 1 млрд леев, в том числе у этой фир­мы.

Вот поче­му в пери­од 2009 -2010 годов в ПКРМ и сло­ва не ска­за­ли о «кук­ло­во­де». Кста­ти, лидер ПКРМ нико­гда вслух не про­из­но­сит имя оли­гар­ха.

В 2011 – 2013 гг. Пар­тия ком­му­ни­стов нача­ла борь­бу с оли­гар­ха­ми. Воз­глав­лять её дове­ри­ли так назы­ва­е­мым мла­до­ком­му­ни­стам.

Уже к сере­ди­не 2013 года Воро­нин «сли­ва­ет» соци­аль­ные мар­ши, отка­зы­ва­ет­ся от борь­бы с оли­гар­ха­ми и ста­ра­ет­ся не кри­ти­ко­вать «кук­ло­во­да».

А всё пото­му, что уже летом 2013-го про­изо­шёл сго­вор руко­вод­ства пар­тии с оли­гар­ха­ми.

И этот сго­вор состо­ял в том, что ПКРМ подыг­ры­ва­ла оли­гар­хам и Пла­хот­ню­ку поли­ти­че­ски, полу­чая за это эко­но­ми­че­ские диви­ден­ды.

В 2013 году ком­му­ни­сты руко­во­ди­ли комис­си­ей по рас­сле­до­ва­нию убий­ства в Пэду­ря Дом­няс­кэ, так назы­ва­е­мой скан­даль­ной цар­ской охо­ты. Подо­зре­ва­ли тогда оли­гар­хов из ДПМ! Что нашла комис­сия? НИ-ЧЕ-ГО.

Чуть поз­же, 22 фев­ра­ля 2013-го, ком­му­ни­сты воз­гла­ви­ли комис­сию по Banka de Economii. И хотя ПКРМ про­дви­га­ла идею о наци­о­на­ли­за­ции BEM, в сво­ем отчё­те комис­сия реко­мен­до­ва­ла, кро­ме наци­о­на­ли­за­ции, при­ва­ти­за­цию бан­ка, как один из вари­ан­тов реше­ния про­бле­мы. Оли­гар­хи так и сде­ла­ли — «при­хва­ти­зи­ро­ва­ли» ВЕМ.

В 2013 – 2015 годах муни­ци­паль­ные совет­ни­ки от ПКРМ участ­во­ва­ли в «рас­пи­лах» земель­ных участ­ков. В част­но­сти, муни­ци­паль­ный совет Киши­нё­ва голо­са­ми ком­му­ни­стов и либе­ра­лов рас­пре­де­лил 300 га зем­ли, отдав их за бес­це­нок оли­гар­хам. Об этом гра­бе­же писа­ла мол­дав­ская прес­са, пор­тал budgetstories​.md, совет­ни­ки от ЛДПМ и ПСРМ. Соглас­но дан­ным пор­та­ла budgetstories​.md, урон бюд­же­ту соста­вил не менее 500 млн леев. По мне­нию оли­гар­ха Иона Стур­зы, не менее 200 млн евро!.

2 октяб­ря 2014 года ком­му­ни­сты и либе­ра­лы вош­ли в состав тен­дер­ной комис­сии, кото­рая отда­ла побе­ду офшор­ной фир­ме Parkleitsystem GMBH. Эта фир­ма заклю­чи­ла с киши­нёв­ской мэри­ей кон­тракт на обслу­жи­ва­ние 25 тысяч плат­ных пар­ко­вок в тече­ние 25 лет. Сум­ма при­бы­ли ком­па­нии — око­ло 1 млрд леев! При том что день­ги на бла­го­устрой­ство пар­ко­вок были выде­ле­ны из муни­ци­паль­но­го бюд­же­та, основ­ную при­быль долж­на была полу­чать офшор­ная ком­па­ния. За офшо­ром ген­про­ку­ра­ту­ра запо­до­зри­ла близ­ко­го к ПКРМ биз­не­сме­на Алек­сандра Пин­чев­ско­го. Кста­ти, он аре­сто­ван.

ПОД ЧЬИМ контролем?

В 2014 году в Пар­тии ком­му­ни­стов начал­ся рас­кол: биз­не­сме­ны пар­тии ста­ра­лись нала­дить свя­зи с «кук­ло­во­дом», но это­му про­ти­ви­лись рядовые чле­ны пар­тии.

Тогда мало кто знал, что азер­бай­джан­ская фир­ма EVRASCON, кото­рая, по пред­по­ло­же­нию мно­гих жур­на­ли­стов, свя­за­на с зятем Воро­ни­на, в марте и июне 2014-го под­пи­са­ла два кон­трак­та на рекон­струк­цию двух участ­ков доро­ги Киши­нёв — Унге­ны. Рекон­струк­ция одно­го участ­ка сто­ит 23 млн евро, вто­ро­го — 15 млн евро. Кон­тракт с фир­мой под­пи­сал Мин­транс, кото­рый тогда был под кон­тро­лем Дем­пар­тии.

Тепе­рь вы пони­ма­е­те, поче­му имен­но в мае-июне 2014 года Воро­нин начал зачист­ку пар­тии от кри­ти­ков оли­гар­ха, вклю­чив в спис­ки депу­та­тов 14 граж­дан, лояль­ных «кук­ло­во­ду»? И вы пони­ма­е­те, поче­му они в 2017-м табу­ном пере­ш­ли в Дем­пар­тию?

Пре­зи­дент­ские выбо­ры ПКРМ бой­ко­ти­ро­ва­ла, кри­ти­куя исклю­чи­тель­но Иго­ря Додо­на. И «кук­ло­вод» щед­ро отбла­го­да­рил лиде­ра ПКРМ.

12 декаб­ря 2016 г. ком­па­ния Glorinal Imobil под­пи­са­ла кон­тракт с Мини­стер­ством реги­о­наль­но­го раз­ви­тия о рекон­струк­ции 1 — 3-го эта­жей пар­ла­мен­та на сум­му 118 187 192 лея. Ком­па­ния, по дан­ным газе­ты Ziarul de Garda, близ­ка к Оле­гу Воро­ни­ну.

Поз­же лидер Ком­пар­тии полу­чил и дру­гие зна­ки вни­ма­ния.

К при­ме­ру, 5 янва­ря 2017 года, по дан­ным RISE Moldova, офис ПКРМ по ули­це Армян­ской был отчуж­дён в поль­зу фир­мы «Constar Invest» SRL. Это фир­ма в соб­ствен­но­сти офшор­ной ком­па­нии из Бели­за, «Jarrow Business» SA.

Так вот, инте­ре­сы фир­мы «Jarrow Business» SA пред­став­ле­ны через дове­рен­но­сть Сер­ге­ем Нос­ко­вым, он же быв­ший адми­ни­стра­тор «Nobil Club» SRL, про­ще гово­ря, гости­ни­цы «кук­ло­во­да» — Nobil.

Напом­ним, что толь­ко на покуп­ку зем­ли и стро­и­тель­ство офи­са ПКРМ взя­ла в 2007 году 22 млн леев из ВЕМ.

КОГДА приручили Воронина?

Все пом­нят, как в 2003 – 2004 годах ПКРМ вне­зап­но отка­за­лась от пла­на Коза­ка после встре­чи с аме­ри­кан­ским послом. Чуть поз­же пар­тия тут же ста­ла про­ев­ро­пей­ской, под­пи­сав и план РМ-ЕС, и план дей­ствий с НАТО, и фор­мат 5+2, и мно­го ещё чего. Тогда мно­гие ана­ли­ти­ки запо­до­зри­ли, что лиде­ра пар­тии шан­та­жи­ро­ва­ли загра­нич­ны­ми акти­ва­ми его сына. Меж­ду инте­ре­са­ми стра­ны и акти­ва­ми Воро­нин выбрал акти­вы.

Так­же все пом­нят, как 7 апре­ля 2009 года ПКРМ, имев­шая 60 ман­да­тов, фак­ти­че­ски сда­лась на мило­сть АМН, ЛДПМ и ЛП. 11 сен­тяб­ря 2009 года Вла­ди­мир Воро­нин доб­ро­воль­но подал в отстав­ку с поста пре­зи­ден­та РМ, хотя, соглас­но Кон­сти­ту­ции, обя­зан был выпол­нять функ­ции гла­вы госу­дар­ства до избра­ния сле­ду­ю­ще­го пре­зи­ден­та! Тем самым Вла­ди­мир Нико­ла­е­вич отдал всю пол­но­ту вла­сти оли­гар­хам, слив стра­ну.

С тех пор ПКРМ попа­ла в пол­ную зави­си­мо­сть от Дем­пар­тии и Запа­да.

И здесь как мини­мум есть три объ­яс­не­ния.

В Finconbank 13% акций вла­де­ет аме­ри­кан­ская ком­па­ния Western NIS Enterprise Fund, кото­рая пред­став­ля­ет аме­ри­кан­ское пра­ви­тель­ство. Таким обра­зом, аме­ри­кан­цы нена­вяз­чи­во про­сят лиде­ра ПКРМ то забро­сать гря­зью Иго­ря Додо­на, то бой­ко­ти­ро­вать пре­зи­дент­ские выбо­ры, то ещё что-то. Деваться-то неку­да…

По дан­ным пор­та­ла deschide​.md, 11 октяб­ря 2016 года на Вла­ди­ми­ра Воро­ни­на было заве­де­но уго­лов­ное дело за выда­чу в быт­но­сть его пре­зи­ден­том пра­ва на граж­дан­ство ита­льян­цу с тём­ным про­шлым — Чеза­ре Лоде­сер­то.

А кто кон­тро­ли­ру­ет гене­раль­ную про­ку­ра­ту­ру?

И тре­тий момент. Упор­но цир­ку­ли­ру­ю­щие слу­хи и инфор­ма­ция о неких финан­со­вых и мате­ри­аль­ных акти­вах руко­вод­ства пар­тии за рубе­жом.

Тепе­рь вы пони­ма­е­те, поче­му лидер пар­тии и на бой­кот пошёл, и пре­зи­ден­та не при­зна­ёт, и кри­ти­ку­ет исклю­чи­тель­но соци­а­ли­стов, и на кана­лах «кук­ло­во­да» рас­кру­чи­ва­ет­ся?

Кста­ти, на днях на одном из част­ных теле­ка­на­лов лидер ПКРМ посе­то­вал на то, что никак не может встре­тить­ся с гос­по­ди­ном Пла­хот­ню­ком…