Богдан Цырдя: Почему ПКРМ сдала власть

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Политика
Богдан Цырдя, политолог
Последние пару недель коммунисты — только не смейтесь! — начали всех подряд обвинять в сговоре с «кукловодом».
…Воронин, который, собственно, и создал Плахотнюка, помог стать ему миллиардером и чуть было не назначил премьером! Это в 2008-м. В 2010 году Владимир Николаевич вёл переговоры о создании альянса с Плахотнюком; в 2012-м «слил» социальный марш по просьбе Плахотнюка; в мае 2013-го отказался от борьбы против Плахотнюка, дав тому возможность прогнуть Филата; в 2014 году выгнал из Партии коммунистов критиков Плахотнюка; в январе 2015-го голосовал за правительство Филата и Плахотнюка, которое выдало 5,4 млрд леев банкам Шора, а потом и вовсе сдал 14 депутатов для создания большинства Плахотнюка.
Он же в 2016 году, по просьбе Плахотнюка, бойкотировал президентские выборы. А потом и инаугурацию президента.
И сейчас Владимир Николаевич «достаёт» президента за то, что тот 9 мая участвовал в параде на Крaсной Площади вместе с Путиным!
В ЧЁМ сговор?
Атаки коммунистов легко объяснимы. Эти господа всегда действовали по указке «кукловода» и в связке с олигархами из альянса.
Раньше и предположить никто не мог, что в 2008 – 2011 гг. все СМИ ПКРМ финансировались лично Плахотнюком. И сегодня даже смешно наблюдать, как бывшие «красные» журналисты воюют против собственного спонсора.
Moldtelecom — подконтрольная Демпартии компания — в 2009 – 2012 годах предпочитала тесно сотрудничать с Moldconstruct Market — фирмой, в которой Олег Воронин работал «простым экономистом». По данным газеты Adevărul (12 декабря 2011 г.), только в 2009 – 2010 гг. фирма Moldconstruct Market имела контракты с Moldtelecom на сумму в 53 миллиона леев.
Всего же за этот период Moldtelecom приобрёл услуг и оборудования на 1 млрд леев, в том числе у этой фирмы.
Вот почему в период 2009 -2010 годов в ПКРМ и слова не сказали о «кукловоде». Кстати, лидер ПКРМ никогда вслух не произносит имя олигарха.
В 2011 – 2013 гг. Партия коммунистов начала борьбу с олигархами. Возглавлять её доверили так называемым младокоммунистам.
Уже к середине 2013 года Воронин «сливает» социальные марши, отказывается от борьбы с олигархами и старается не критиковать «кукловода».
А всё потому, что уже летом 2013-го произошёл сговор руководства партии с олигархами.
И этот сговор состоял в том, что ПКРМ подыгрывала олигархам и Плахотнюку политически, получая за это экономические дивиденды.
В 2013 году коммунисты руководили комиссией по расследованию убийства в Пэдуря Домняскэ, так называемой скандальной царской охоты. Подозревали тогда олигархов из ДПМ! Что нашла комиссия? НИ-ЧЕ-ГО.
Чуть позже, 22 февраля 2013-го, коммунисты возглавили комиссию по Banka de Economii. И хотя ПКРМ продвигала идею о национализации BEM, в своем отчёте комиссия рекомендовала, кроме национализации, приватизацию банка, как один из вариантов решения проблемы. Олигархи так и сделали — «прихватизировали» ВЕМ.
В 2013 – 2015 годах муниципальные советники от ПКРМ участвовали в «распилах» земельных участков. В частности, муниципальный совет Кишинёва голосами коммунистов и либералов распределил 300 га земли, отдав их за бесценок олигархам. Об этом грабеже писала молдавская пресса, портал budgetstories.md, советники от ЛДПМ и ПСРМ. Согласно данным портала budgetstories.md, урон бюджету составил не менее 500 млн леев. По мнению олигарха Иона Стурзы, не менее 200 млн евро!.
2 октября 2014 года коммунисты и либералы вошли в состав тендерной комиссии, которая отдала победу офшорной фирме Parkleitsystem GMBH. Эта фирма заключила с кишинёвской мэрией контракт на обслуживание 25 тысяч платных парковок в течение 25 лет. Сумма прибыли компании — около 1 млрд леев! При том что деньги на благоустройство парковок были выделены из муниципального бюджета, основную прибыль должна была получать офшорная компания. За офшором генпрокуратура заподозрила близкого к ПКРМ бизнесмена Александра Пинчевского. Кстати, он арестован.
ПОД ЧЬИМ контролем?
В 2014 году в Партии коммунистов начался раскол: бизнесмены партии старались наладить связи с «кукловодом», но этому противились рядовые члены партии.
Тогда мало кто знал, что азербайджанская фирма EVRASCON, которая, по предположению многих журналистов, связана с зятем Воронина, в марте и июне 2014-го подписала два контракта на реконструкцию двух участков дороги Кишинёв — Унгены. Реконструкция одного участка стоит 23 млн евро, второго — 15 млн евро. Контракт с фирмой подписал Минтранс, который тогда был под контролем Демпартии.
Теперь вы понимаете, почему именно в мае-июне 2014 года Воронин начал зачистку партии от критиков олигарха, включив в списки депутатов 14 граждан, лояльных «кукловоду»? И вы понимаете, почему они в 2017-м табуном перешли в Демпартию?
Президентские выборы ПКРМ бойкотировала, критикуя исключительно Игоря Додона. И «кукловод» щедро отблагодарил лидера ПКРМ.
12 декабря 2016 г. компания Glorinal Imobil подписала контракт с Министерством регионального развития о реконструкции 1 — 3-го этажей парламента на сумму 118 187 192 лея. Компания, по данным газеты Ziarul de Garda, близка к Олегу Воронину.
Позже лидер Компартии получил и другие знаки внимания.
К примеру, 5 января 2017 года, по данным RISE Moldova, офис ПКРМ по улице Армянской был отчуждён в пользу фирмы «Constar Invest» SRL. Это фирма в собственности офшорной компании из Белиза, «Jarrow Business» SA.
Так вот, интересы фирмы «Jarrow Business» SA представлены через доверенность Сергеем Носковым, он же бывший администратор «Nobil Club» SRL, проще говоря, гостиницы «кукловода» — Nobil.
Напомним, что только на покупку земли и строительство офиса ПКРМ взяла в 2007 году 22 млн леев из ВЕМ.
КОГДА приручили Воронина?
Все помнят, как в 2003 – 2004 годах ПКРМ внезапно отказалась от плана Козака после встречи с американским послом. Чуть позже партия тут же стала проевропейской, подписав и план РМ-ЕС, и план действий с НАТО, и формат 5+2, и много ещё чего. Тогда многие аналитики заподозрили, что лидера партии шантажировали заграничными активами его сына. Между интересами страны и активами Воронин выбрал активы.
Также все помнят, как 7 апреля 2009 года ПКРМ, имевшая 60 мандатов, фактически сдалась на милость АМН, ЛДПМ и ЛП. 11 сентября 2009 года Владимир Воронин добровольно подал в отставку с поста президента РМ, хотя, согласно Конституции, обязан был выполнять функции главы государства до избрания следующего президента! Тем самым Владимир Николаевич отдал всю полноту власти олигархам, слив страну.
С тех пор ПКРМ попала в полную зависимость от Демпартии и Запада.
И здесь как минимум есть три объяснения.
В Finconbank 13% акций владеет американская компания Western NIS Enterprise Fund, которая представляет американское правительство. Таким образом, американцы ненавязчиво просят лидера ПКРМ то забросать грязью Игоря Додона, то бойкотировать президентские выборы, то ещё что-то. Деваться-то некуда…
По данным портала deschide.md, 11 октября 2016 года на Владимира Воронина было заведено уголовное дело за выдачу в бытность его президентом права на гражданство итальянцу с тёмным прошлым — Чезаре Лодесерто.
А кто контролирует генеральную прокуратуру?
И третий момент. Упорно циркулирующие слухи и информация о неких финансовых и материальных активах руководства партии за рубежом.
Теперь вы понимаете, почему лидер партии и на бойкот пошёл, и президента не признаёт, и критикует исключительно социалистов, и на каналах «кукловода» раскручивается?
Кстати, на днях на одном из частных телеканалов лидер ПКРМ посетовал на то, что никак не может встретиться с господином Плахотнюком…
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