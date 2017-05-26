Ликвидация должности замминистра обойдется государству более чем в миллион лей

Ликвидация должности замминистра в связи с реформированием правительства обойдется государству в 1,2 млн. леев. В проекте о реформировании кабинета министров говорится, что 38 заместителей министров как лица, исполняющие ответственные государственные должности, при освобождении от должности получат единовременное пособие в размере двух заработных плат. Таким образом, расходы государственного бюджета в связи с этим поднимутся до 1,2 млн. леев, передает IPN.

В проекте содержится новое понятие: президиум правительства – рабочий орган правительства, состоящий из премьер-министра, первого вице-премьера и вице-премьеров. Всего будет три вице-премьера: вице-премьер по проблемам труда, здравоохранения и социальной защиты, вице-премьер по проблемам реинтеграции и вице-премьер по европейской интеграции.

Другая новая структура - это корпус контроля при премьер-министре, структура без юридического статуса в составе государственной канцелярии, которая подчиняется непосредственно премьер-министру. Корпус контроля при премьер-министре будет возглавлять начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности премьер-министром. Новая структура будет осуществлять контроль реализации государственной канцелярией, министерствами, другими центральными административными органами и организационными структурами полномочий, предусмотренных в нормативных документах и задач, установленных в актах правительства, в Программе деятельности и в других документах публичной политики, а также в указаниях премьер-министра.

В связи с реформированием правительства, количество министерств будет сокращено с 16 до девяти. В новый состав войдут: Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство здравоохранения и социальной защиты; Министерство образования, культуры и науки; Министерство финансов; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство внутренних дел; Министерство обороны и Министерство юстиции.