Полиэтиленовые пакеты будут запрещены в продаже с 2019 года

Законопроект, принятый парламентом в первом чтении, предусматривает постепенное запрещение одноразовых полиэтиленовых пакетов в торговых точках. Они должны быть заменены на бумажные, из крахмала или тканевые. С 1 января 2019 года ограничения будут применяться для толстых пакетов, с ручками или без. Тонкие пакеты будут запрещены в продаже с 1 января 2020 года, а очень тонкие – с 1 января 2021 года, передает IPN.

Один из авторов проекта, депутат либерал Валериан Бежан, сказал, что в нашей стране каждый гражданин использует в год в среднем 140 полиэтиленовых пакетов, то есть 420 миллионов пакетов в общей сложности. Они разлагаются в течение нескольких сотен лет, а во время горения выделяют токсичный газ. Производство пакетов из крахмала может решить проблему, учитывая тот факт, что в Республике Молдова имеется переизбыток этого вещества благодаря производству картофеля и пшеницы.

Что касается влияния этого запрета на рынок труда, Валериан Бежан сказал, что только один экономический агент производит полиэтиленовые пакеты, остальные продавцы импортируют их. Закон не распространяет запрет на экспорт полиэтиленовых пакетов, производимых в Молдове, в государства, в которых их использование не запрещено.

Согласно проекту, использование или реализация одноразовых полиэтиленовых пакетов будет наказываться штрафом в размере от 5000 до 7500 леев в случае физических лиц и от 5000 до 10000 леев в случае юридических лиц.