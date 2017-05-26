26 Мая 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Десятки миллионов леев недополучает госбюджет каждый выходной день
26.05.2017

Десятки миллионов леев недополучает  госбюджет каждый день, объявленный выходным. Причины этого, как пояснил министр экономики Октавиан Калмык, не только в простое предприятий. После праздничных дней производительность труда работников ниже, и восстанавливается она медленно. 

«С экономической точки зрения, речь идет о потерях для госбюджета и частного сектора в десятки миллионов леев. Учитывая наше стремление к ускоренному экономическому росту, думаю, следовало бы сократить количество выходных дней и сосредоточится на достижении намеченных целей», - cказал министр экономики Октавиан Калмык.

На эту проблему обратил внимание и премьер-министр. На заседании правительства в минувшую среду во время обсуждения вопроса об объявлени выходным 1 июня Павел Филип отметил, что праздничных дней в нашей стране многовато и это ведет к бюджетным потерям.

Как уверены эксперты, после выходных производительность труда низкая, и восстанавливается она медленно.

«Есть дни, когда в стране ничего не производится и, как следствие, экономический рост поставлен на паузу. Некоторые выходные отрабатываются в другие дни - по субботам, но мы все понимаем, что производительность во время отработки ниже, и это тоже отрицательно сказывается на экономике», - заявил экономический эксперт Евгений Гилецкий.

Жители столицы относятся к практике отработки выходных дней неоднозначно. 

«Выходные дни нужны, чтобы поехать к родителям и еще куда-нибудь».

«Все эти новые праздники никому не нужны».

«Сплошные неудобства. Люди строят планы, а потом приходится их менять. Да и качество труда падает».

В Молдове 13 официальных выходных дней в году. Это третий показатель среди европейских стран. Больше всего выходных в Австрии - 15; в Румыни, Франции и Греции - 14.


 
Количество просмотров:
25
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.