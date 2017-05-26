Как брали Киртоакэ: хроники самого громкого задержания в Кишиневе (ВИДЕО)

Мало кто верил, что столичный градоначальник, который уже десть лет рулит городом, окажется арестованным

Своего ареста Дорин Киртоакэ никак не ожидал (Фото: НТВ Молдова).

И так ругали мэра, и эдак, но на третий срок он в столичную мэрию он все-таки попал. Вот так можно быть членом одной из самых непопулярных партий, входящих в правящий альянс, и при этом делить властный пирог в государственном управлении. Как говорят в «ынтернетах», это «Молдова, детка!»

Однако поздно сталол известно, что Дорина Киртоакэ задержали на 72 часа.

В общем, мэр Кишинева Киртоакэ оказался прав: за ним пришли!

Как только стало известно об обысках в кабинете «самого главного» в столице, сразу же в мэрию «слетелись» как пчелы на мед журналисты.

Прямые эфиры, брейкинги – казалось, что Дорин Киртоакэ, который прочно обосновался в стане «неприкасаемых» отсидит свой срок. Естественно, в мэрии и никакая борьба с коррупцией ему нипочем!

В мэрии на первом этаже было непривычно тихо, вся жизнь кипела этажом выше, а точнее, в левом крыле, где недалеко друг от друга находятся кабинеты секретаря МС Валерия Диденку (уже арестованного) и САМОГО Дорина Киртоакэ (чья судьба еще оставалась неизвестной). Журналисты гадали: «Интересно, Дорик здесь?»

- Думаю, здесь, - обнадежил всех Стенли Вартанян, муниципальный советник от социалистов и с удовольствием стал вспоминать, как «брали» Диденку и мунсоветника Олега Онищенко. - Онищенко вернулся в зал заседаний якобы за своими вещами и бочком-бочком, спортивным шагом стал удирать. За ним четверо бросилось, догнали...

Тут появился еще один муниципальный советник, на сей раз от «Нашей Партии», Илиан Кашу и подлил масла в огонь.

- Онищенко начал со мной препираться во время заседания, пригрозил: «Смотри, как бы за тобой не пришли!» Накаркал себе. Оказывается, пришли-то за ним!

Столько журналистов, сколько в этот час собрались в тесном коридоре у мэрского кабинета, было, наверное, только во время инаугурации президента страны! Суровые ребята в форменных куртках с надписью «CNA» сновали из кабинета в кабинет. Появился Валерий Диденку с «почетным» экскортом, исчез в провале своего кабинета. Вскоре врачи появились, видимо, ему стало плохо.

- Может, нет здесь Киртоакэ? - опять впал в уныние кто-то из журналистов.

Есть! - уверенно ответил Стенли Вартанян, провожая глазами дюжих молодцев в форме, заходящих в главный кабинет города. - Иначе, зачем они здесь?

Все обрели надежду ждать. Но время текло, становилось жарко. Мэрия полностью опустела, рабочий день давно закончился. И тут... появились либералы. Пестрая толпа человек в тридцать-сорок. Тут и молодежь, и дебелые дамы, и седоватые мужчины в костюмах. Развернули листы бумаги формата А4 с наспех состряпанным текстом типа «Мы с тобой».

- В тюрьме, что ли? - сострил кто-то из коллег.

Появились суровые ребята в латах, из тех, что обычно готовы разогнать любой митинг. Сейчас они блокировали мэрские двери. Было почти восемь вечера, когда эти самые двери растворились, выпуская будущего высокопоставленного узника. Под конвоем Дорина Киртоакэ начали быстро сопровождать к выходу. Толпа либералов возбудилась, выкрикивая слова поддержки. Журналисты бросились вслед, тесня и толкая друг друга, кто-то даже упал.

Когда Киртоакэ выводили отчего-то вспомнили Россию-матушку, и сразу стали обычный коррупционный скандал обильно поливать соусом «политического заказа». У нас ведь как? Чуть что и сразу – политический заказ.

Леонид РЯБКОВ