Тираспольский «Шериф» разгромил бельцкую «Зарю» - 5:0.

Собравшиеся на стадионе «Зимбру» 6 тысяч болельщиков увидели два абсолютно разных тайма финального поединка Кубка Молдовы по футболу. В первой половине матча голов забито не было. Впрочем, преимущество «Шерифа» было заметным. «Заре» откровенно везло – после удара головой Дамашкана мяч отразила перекладина, а затем Байала пробил в крестовину.

Сразу же после перерыва началась результативная игра. На 48-й минуте Дамашкан открыл счет. Затем Байала на 54-й и 57-й минутах забил два гола в ворота «Зари». А на 59-й минуте вновь отличился Дамашкан, доведя преимущество тираспольской команды до четырех мячей.

«Шериф» уверенно довел этот издевательский матч над «Зарей» до разгромной победы. На 89-й минуте Жо Сантос забил пятый гол. 5:0. Кубок Молдовы уехал в Тирасполь.



В чемпионате Молдовы кишиневская «Дачия» и тираспольский «Шериф» набрали одинаковое количество очков и сразятся в «золотом матче». Он состоится 30 мая.